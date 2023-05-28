Elazığ Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:35

Güncelleme: 28.05.2023 - 21:35

Elazığ'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS ELAZIĞ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Elazığ'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ELAZIĞ'DA NE KADAR OY ALDI?

Elazığ'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 29.73 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA ELAZIĞ'DA NE KADAR OY ALDI?

Elazığ'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70.27 aldı.

14 MAYIS ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ELAZIĞ'DA NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da yüzde 67.19 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ELAZIĞ'DA NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da yüzde 28.19 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN ELAZIĞ'DA NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Elazığ'da yüzde 4.30 oranla oy aldı.