Elazığ İl Genel Meclisi'nde MHP’liler, AKP’lileri protesto etti: 'Sizin Cumhur İttifakınız bu mu?'

07 Haziran 2022 Salı, 09:15

Elazığ İl Genel Meclisi'nin haziran ayı son toplantısında Cumhur İttifakı arasında tartışma yaşandı. İl Özel İdaresi Meclis Başkanı AKP’li İbrahim Şerbet, MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek'e “Boş konuşuyorsun, ortamı geriyorsun” dedi.

Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş'ın haberine göre, dilek ve temenniler bölümünde söz isteyen MHP’li Osman Dilek, AKP’li Şerbet’e adaletli olmadığını söyleyerek, “Tarafsız olmak mecburiyetiniz var. Siz kürsüde adil olmak zorundasınız. Dün burada bir arkadaşımız bölgeyle ilgili bir şey söylüyor, ‘Ortalığı karıştırıyorsun' deyip laf söylüyorsunuz. Cumhur İttifakı diyorsunuz, bizim heyetimiz Elazığ'ı tek tek geziyor, Cumhur İttifakı’nı anlatıyor. Sizin Cumhur İttifakınız bu mu? ” dedi.

"PROVOKATÖRLÜK YAPIYORSUN"

Şerbet, “Cumhur İttifakı’na zarar veren sensin. Çünkü sen, gece burayla yatıyorsun, sabah burayla kalkıyorsun” diyerek araya girdi. Dilek de Şerbet'e “Provokatörlük yapıyorsun. Beni sindiremezsin, korkutamazsın” diyerek tepki gösterdi.

Dilek, şöyle konuştu: "Bizim heyetimiz ilçe ilçe gezerek Cumhur İttifakı’nı anlatıyor. Siz bizim kurumsal kimliğimize hakaret ediyorsunuz. Biz bu kadar çalışacağız, köy köy gezeceğiz Cumhur İttifakı’nı anlatacağız. Buraya geleceğiz, sen çıkacaksın bize gider yapacaksın.

"SİZİ ŞİKAYET EDİYORUM"

Kürsüye çıkınca cevap veriyorsunuz hakaret ediyorsunuz, ‘provokatör’ diyorsunuz, ‘Cumhur İttifakı’nı bozuyorsunuz’ diyorsunuz. Ben tepki göstermiyorum. Sizi Elazığ, kamuoyuna ve siyasi parti yetkililerinize şikayet ediyorum. Biz burada ikinci sınıf vatandaşmışız gibi muamele yapıyorsunuz bunu da divan yapıyor.”

MHP'li Dilek'in sözlerinin tamamlanmamasına rağmen Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, meclis toplantısına ara verdi. Verilen 5 dakikalık aranın ardından meclis toplanırken MHP grubu AKP'lileri protesto ederek toplantıya katılmadı.