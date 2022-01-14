Elazığ Valiliği'nden Enes Kara ve yasak açıklaması
Elazığ Valiliği'nin 'Enes Kara' açıklamasında, "olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, 15 günlük eylem ve etkinlik yasağı kararının konuyla ilgili olmadığı" belirtildi.
Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara'nın kaldığı cemaat evinde yaşadığı baskıların ardından yaşamına son vermesiyle ilgili Valilik tarafından bir açıklama yapıldı.
Valilik açıklamasında, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtildi. Açıklamada, 15 gün süreyle alınan "yürüyüş, miting yasağı" kararının Covid-19 salgını kapsamında alındığı belirtildi.
Elazığ Valiliği açıklaması şöyle:
“Fırat Üniversitesi öğrencisi Enes Kara’nın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Öte yandan son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Valiliğimiz tarafından Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında ilgili kanunlara dayanarak, 08.02.2021 tarihinden itibaren 15 gün süreyle, kararda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, açık hava toplantısı, yürüyüş, miting ve benzeri etkinlikler için kısıtlama tedbirleri uygulanması kararlaştırılmıştır.Tedbir kararları Covid-19 salgını kapsamında düzenli olarak alınmakta olup, bahse konu intihar olayı ile bir ilgisi bulunmamaktadır”
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