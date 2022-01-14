Barış Terkoğlu, Enes Kara'nın ölümüne ve cemaat evlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

14 Ocak 2022 Cuma, 10:15

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Enes Kara’nın yurt olarak kaldığı cemaat evinde gördüğü baskıları anlattığı bir video çektikten sonra yaşamına son vermesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Kara'nın yaşamına son vermesinin ardından ülke genelinde tarikat ve cemaatlere tepki gösterildi.

'ATATÜRK'E 'DECCAL' İMASINDA BULUNUYORLAR''

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Enes Kara'nın intihara sürüklenmesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Enes'in cemaat evlerinde yaşamına son veren ilk genç olmadığını ve öğrencilerin bu evlerde tek tip bir yaşam tarzına zorlandığını belirten Terkoğlu ''Koltukaltı kıllarınızı nasıl alacağınızdan, nasıl giyineceğinize, sakalanınızı nasıl keseceğinizden, pantolonunuzun nasıl olacağınakadar tek tipleşmenin tamamıyla karşılığı olacak yaşam tarzı veriyorlar. Enes Atatürkçü bir çocuktu, arkadaşlarıyla konuştum. Nurcuların yaşadıkları evlerde, Atatürk'e sürekli ''Deccal'' imasında bulunuyorlar. Sonuçta tamamen kendisine ait, sekter, bana sorarsanız sapkın bir anlayış, çocukları alıyor, o evlere sıkıştırıyor, kapıyı belki kitlemiyor üstüne; ama fiilen kitlemiş oluyor. Ailesinin rızasıyla, devlet güçlerinin buna müsaade etmesiyle yapıyorlar.'' ifadelerini kullandı.

'KİMİ KİME ŞİKAYET EDECEKSİNİZ?'

Cemaatlerin devletle olan ilişkisiyle ilgili bilgiler veren Terkoğlu, Nur Cemaati'nin yönetimiyle ilgili şu sözleri söyledi:

''Elazığ'da Nur Cemaatini'nin lideri Muhammed Orakçıoğlu'dur, bir ağabeydir en tepede. Muhammed Orakçıoğlu, Said Nursi'nin bir numaralı talebesi Hulusi Yahyagil'in varisidir. Hala yaşıyor. Şimdi Muhammed Orakçıoğlu bir tekstilci, maddi gücü olan bir adam. Her yıl varisi olduğu Yahyagil için Temmuz ayında bir anma düzenler, anma da emniyet müdürlüğünün hemen dibinde. Bunu emnniyetin görmeme ihtimali var mı? Elazığ Belediyesi Hulusi Yahyagil anması düzenler ve konuşmacı Muhammed Orakçıoğlu. Dinleyenlerin listesi kim? İl Emniyet Müdürü, vali, AKP milletvekileri, il ve ilçe başkanları. Hepsi dizilir onu dinler. Kimi kime şikayet edeceksiniz?''

'EMNİYET DİYECEK Kİ DELİLLER TOPLANMIŞTIR'

Yaşanan hadisenin son derece siyasi ve tarihsel olduğunu belirten Terkoğlu, sözlerine şu şekilde son verdi:

Günler süren sessizliğin nedenini anlıyor musunuz? Devletin rızasıyla, devletin gözü önünde, tek tip insan haline dönüştürüyorlar.

Eminim savcılık şöyle soruşturacak; bunalıma girmiş bir genç kendi hayatına son vermiş.

Valilik şöyle söyeleyecek; olayın siyasi bir tarafı yoktur.

Emniyet diyecek ki deliller toplanmıştır.