FETÖ’nün kumpas davalarında usulsüzlükler bir bir ortaya çıkıyor

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 13:38

FETÖ’nün kurguladığı ve siyasi iktidarında da desteklediği “Poyrazköy, Kafes, ÇYDD, Amirallere Suikast” davalarındaki usulsüzlüklere ilişkin eski polis ve bilirkişilerin yargılandığı davanın üçüncü celsesi 9-13 Ocak tarihlerinde görüldü.

Tutuksuz sanıklardan dönemin Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube emniyet amiri Selahattin Gülseren ve Kocaeli İstihbarat Şube Müdürlüğünde memur Cengiz Kaya, İstanbul TEM Şube Müdürlüğü Sağ-1 Büro Amiri Mustafa Tezcan Ataç ve İstanbul TEM Şube Müdürlüğü Sağ-2 Büro Amirliğinde çalışan hükümlü polis memuru Abdülkadir Bayat savunma yaptı.

RAPORLUYKEN ARAMALARA KATILMIŞ!

Duruşmaya damga vuran ayrıntılardan birisi, raporlu olduğu için aramalarda resmi görevi olmayan İstanbul TEM şubede amir Kazım Aksoy’un aramalardan çekilen görüntüsünün ortaya çıkmasıydı. Mustafa Tezcan Ataç, aramalarda vekaleten görevlendirildiğini ve bunun nedeninin Kazım Aksoy’un raporlu olması olduğunu söylemişti.

ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Lale Pilatin davaya ilişkin şunları söyledi: “Savunmasını yapan Ataç, davaların birleştirilmesinde büyük pay sahibiydi. Aramalar için talepte bulunan savcının Ercan Şafak olduğunu itiraf etmesi de önemliydi. Diğer önemli olansa savunma yapan üç sanık ile hükümlü Abdülkadir Bayat arasındaki ayrışma ve birbirlerine yürüttükleri örtülü suçlamalarıydı.”