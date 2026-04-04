Elektrik ve doğalgaza gelen yüzde 25 zamma CHP'den tepki: 'Artık sorun sadece geçim sıkıntısı değil...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, EPDK kararıyla elektrik ve doğalgaza yarından geçerli olmak üzere yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir açıklamada yaptı.

"Maaşlar enflasyon karşısında her gün erirken, faturalar kabarmakta; alın teriyle geçinmeye çalışan kesimler her geçen gün daha fazla yoksulluğa itilmektedir" diyen Bulut, "Artık sorun sadece geçim sıkıntısı değil; açık bir adaletsizliktir. Yük hep dar gelirli vatandaşın omzuna bindirilirken, bu düzenin bedelini ödeyenler yine emekli ve emekçi olmaktadır" ifadesini kullandı.

"GEÇİM MÜCADELESİNE VURULAN AĞIR BİR DARBE"

CHP'li Bulut, şunları kaydetti:

"Emeklinin ve emekçinin maaşları yerinde sayarken, konutta elektriğe ve doğalgaza yapılan yüzde 25 zam, artık sadece bir artış değil, doğrudan geçim mücadelesine vurulan ağır bir darbedir. Gelir artışı enflasyonun gerisindeyken; barınma ve ısınma gibi en temel ihtiyaçların böylesine pahalanması, zaten ay sonunu getiremeyen, mutfakta tenceresi kaynamayan milyonların sırtına acımasızca yük bindirmekten başka bir anlam taşımamaktadır.

Maaşlar enflasyon karşısında her gün erirken, faturalar kabarmakta; alın teriyle geçinmeye çalışan kesimler her geçen gün daha fazla yoksulluğa itilmektedir. Artık sorun sadece geçim sıkıntısı değil; açık bir adaletsizliktir. Yük hep dar gelirli vatandaşın omzuna bindirilirken, bu düzenin bedelini ödeyenler yine emekli ve emekçi olmaktadır."