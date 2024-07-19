Eleştirilen isim görevden alındı

Yayınlanma: 19.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.07.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda bakan yardımcısı Gürgen görevinden alındı. Gürgen’in yerine atanan Ömer Bulut, 2018 yılından beri TOKİ Başkanı olarak görev yapıyordu. Bu değişiklik, yeni bakan Murat Kurum’un eski bakan Mehmet Özhaseki kadrosuna yönelik ilk ciddi hamlesi olarak yorumlanıyor. Çünkü Gürgen, Özhaseki’nin Hatay’daki temsilcisi, kilit adamı pozisyonundaydı. Gürgen’in deprem bölgesindeki karnesi ise pek parlak değil.

Rezerv alan konusunda yurttaşlarla sık sık karşı karşıya gelen Gürgen, hem depremzeler hem muhalefet tarafından “İnsani beklentilere duvar olmak” ve “Çözüm odaklı olmamak” ile eleştiriliyordu. Öte yandan bu değişiklikte Kurum’un aktif rol oynadığını belirtiliyor.

Kurum, yeniden bakan olması sonrasında ilk ziyaretini Hatay’a yapmış, görüşme ve toplantılar sırasında Gürgen’e soğuk tavırlarıyla dikkat çekmişti. Depremzelerin yeni dönemden beklentisi ise sürecin şeffaf yürütülmesi ve sorunlar karşısında “yapıcı”, “halktan yana” ve “çözüm odaklı” muhatap bulunması.