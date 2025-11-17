Bu yıl kasım ayına kadar verilen 52 cezadan 44’ünün sadece Sözcü TV, Tele-1 ve Halk TV’ye kesildiğini belirten Bulut, “Erdoğan ‘eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz’ diyor. O zaman bu cezalar niye veriliyor?” sorusunu yöneltti.

Bu cezalara karşılık 10 Kasım’da TRT’de yayımlanan bir programdan örnek gösteren Bulut, “Programda horonlar eşliğinde halaylar çekiliyor. 10 Kasım resmi olarak milli yas ilan edildiği gündür. Merak ediyorum, ölen Suudi kral olsaydı, Halk TV ve Sözcü TV bir eğlence programı yapsaydı, acaba ne tür bir ceza alırdı” sorusunu yöneltti.

DEM Partili Hakkı Saruhan Oluç da yeni RTÜK başkanına seslenerek “RTÜK tarafsızlık vasfını birçok konuda yitirmiş vaziyette, bunun değişmesi gerekiyor” dedi.

DEM Parti bu kapsamda bütçe görüşmelerinin sonunda bir önerge vererek “RTÜK’ün liyakatli, tarafsız ve etkin bir denetim organı olma vasfını yitirdiği” gerekçesiyle kurulun bütçesinin 20 milyon TL düşürülmesini önerdi. Ancak önerge reddedildi.