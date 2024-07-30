Elleri katliam yasasına kaldırdılar! Hangi partiden kaç vekil 'evet' dedi?

Yayınlanma: 30.07.2024 - 11:31

Güncelleme: 30.07.2024 - 11:49

Kamuoyunda tepkilere neden olan 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Görüşmeler sırasında söz alan ve "Bu kanunda öldürme yok, sahiplenme var, teşvik var" iddiasında bulunan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Teklifin hayırlar getirmesini diliyorum. Belediye başkanlarımıza güçlü destek veriyoruz. Barınakları kurun. Kısırlaştırma seferberliği yapalım, aşılayalım. Vicdanlarınıza sesleniyorum, barınakları kurun" ifadelerini kullandı.

Saatler süren görüşmelerin ardından AKP ve MHP oylarıyla geçen teklife karşıCHP'den 123, DEM Parti'den 35, İYİ Parti'den 26, Saadet-Gelecek grubundan 18, DEVA Partisi'nden 12, TİP'ten 3, DP ve EMEP ile bağımsızlardan 2 milletvekili ret oyu kullandı. 224 hayır oyuna karşı 273 evet oyu verilen teklifin oylamasına toplamda 500 milletvekili katıldı.

Meclis tutanaklarına göre oylamaya AKP'den 20, MHP'den 21 milletvekili katılmadı. Meclis'te 4 milletvekiliyle temsil edilen Hüdapar'dan da hiçbir isim oylamada yer almadı.

Muhalefet bloğundan da oylamaya toplamda 45 milletvekili katılmadı. CHP'den 4, DEM Parti'den 22, İYİ Parti'den 6, Saadet Partisi ile DEVA'dan 2'şer milletvekili, DP'den 1 milletvekili oylamada bulunmadı. Bunlarla birlikte 6 bağımsız milletvekili de oylamaya katılmadı.

ÖZEL: AYM'YE GÖTÜRECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından kuliste basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Konuyla ilgili çalışacaklarını ifade eden Özel, "Sağlıklı bir çevre hakkı insanlar için gerekli. Özellikle aşılı sokak köpeklerinin vahşi yaşamla kent yaşamı arasında özellikle kuduz gibi hastalıklara karşı bir bariyer olması da göz önünde bulundurularak halk ve toplum sağlığı açısından da çok büyük bir risk alındı. Hepsini birden değerlendirip kanunu Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız" diye konuştu.