Emek ve meslek örgütlerinden “İş Cinayetleri ile Mücadele Günü” açıklaması: ‘AKP iktidarında 32 binden fazla işçi öldü’

Yayınlanma: 03.03.2025 - 13:09

Güncelleme: 03.03.2025 - 14:10

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İstanbul Bölge Temsilciliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu ve İstanbul Tabip Odası 3 Mart İş Cinayetleri ile Mücadele Günü kapsamında TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde ortak basın açıklaması yaptı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aydan Adanır Usta’nın okuduğu açıklamada “AKP iktidarı dönemi boyunca toplu işçi ölümleri tarihin en yüksek sayılarına ulaşmış, 23 yılda 32 binin üzerinde emekçi işyerlerinde hayatını kaybetmiştir. Emekçilerin hayatlarını kazanmak için gittikleri işyerlerinin, hayatlarını kaybettikleri yerler haline gelmesi ülkemizin en büyük trajedilerinden birisidir” dendi. 2024 yılında en az bin 897 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

2024'TE EN AZ 1897 İŞ CİNAYETİ

3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’daki kömür madeninde grizu patlaması sonucu 263 işçinin yaşamını yitirmesinin 33’üncü yılı olduğu hatırlatılan açıklama “Yaşanan onca acıya, yaptığımız tüm uyarılara rağmen gerekli önlemler alınmadığı, yapılması gereken düzenlemeler yapılmadığı için aradan geçen 33 yılda on binlerce kişi, evine ekmek götürebilmek için çalıştığı işyerinde hayatını kaybetti. İşçiler için ekmek mücadelesi yaşam mücadelesine dönerken, kayıtlara geçen rakamlara göre; 2024 yılında en az 1897 işçinin, iş cinayeti nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi” dendi.

"ÖLÜM HİÇBİR EMEKÇİNİN KADERİ DEĞİL"

Açıklama “Bizler, her 3 Mart’ta olduğu gibi bugün de iş kazaları ve iş cinayetleriyle mücadele etmek için sesimizi yükseltiyoruz. Ölüm, yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz çalışma hiçbir emekçinin kaderi değildir. İnsan onuruna yakışır, güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız, mesleğimiz için sesimizi yükseltiyoruz” ifadeleriyle sonlandırıldı.

Basın açıklamasından önce İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yasemin Demirci ve KESK İstanbul Şubeler Platformu adına Eğitim-Sen 1 nolu Şube Başkanı Barış Uluocak konuşma yaptı. Demirci, hastanelerde doktorların da iş cinayetlerine varan olumsuzluklar yaşadığına dikkat çekti. Demirci, bu olumsuzluklar sebebiyle mesleğe yeni başlayan genç doktorların depresyon ve intiharlara sürüklendiğine dikkat çekti. Uluocak ise geçen yıl Mesleki Eğitim Merkezleri’nde (MESEM) en az 12 çocuk işçi cinayeti yaşandığına dikkat çekerek KESK ve Eğitim-Sen adına “MESEM’ler kapatılsın” taleplerini yineledi.