Emek gasbı ve iş cinayetleriyle bilinen şirketlere imtiyaz: Patrona ayrıcalık!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.11.2024 - 04:00

Emekçiler olumsuz çalışma koşullarına karşı mücadele ederken AKP iktidarı, tartışmalı sermaye gruplarına ayrıcalık tanımayı sürdürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, iş cinayetleri ve emek gasbıyla gündeme gelen birçok kuruma “dahilde işleme izin” belgesi vererek milyonlarca dolarlık ihracat olanağını altın tepside sundu.

İşte o üç şirket: Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Tosyalı Holding’in Tosçelik Profil ve Saç Endüstrisi Anonim Şirketi ve işçilerin eylemiyle gündemde olan SASA Polyester Sanayi Anonim Şirketi.

12 MİLYON 221 BİN DOLAR

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Sakarya’daki fabrikasında 15 Eylül 2024’te meydana gelen patlamada beş işçi yaşamını yitirmişti. 6 Kasım’da da aynı fabrikada yine yangın çıkmıştı. Şirketin Gaziantep’teki fabrikasına gıda ürünlerinin imalatı kapsamında ihraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata olanak sağlayan “dahilde işleme izin belgesi” verildi. Bu belge kapsamında şirketin 12 milyon 221 bin dolarlık ihracat yapması öngörülüyor.

TOSYALI YİNE UNUTULMADI

Dahilde İşleme İzin Belgesi alan şirketler arasında AKP’ye yakınlığıyla bilinen Fuat Tosyalı’nın yönetim kurulu başkanı olduğu Tosyalı Holding’e bağlı Tosçelik Profil ve Saç Endüstrisi Anonim Şirketi de var. Hatay İskenderun’daki fabrikanın ana metal sanayisi üretimi için verilen bu belge kapsamında şirketin 87 milyon 440 bin dolarlık ihracat yapması öngörülüyor. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında, 25.7 milyar TL’lik net satışıyla 57. sırada yer alan Tosyalı Demir Çelik, bakanlıkça verilen milyarlarca liralık yatırım teşvikleriyle de gündeme geldi.

KAPIDA EYLEM VAR AMA...

Bir başka şirket de Yapı ve Yol İşçileri Sendikası (Yapı Yol-İş), SASA Polyester Sanayi AŞ Sendika, şirkete ait PTA tesisinde çalışan üyelerinin haklarının ödenmediği gerekçesiyle eylemini sürdürüyor. Eylemde çok sayıda işçi de gözaltına alındı. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken şirkete “dahilde İşleme izin belgesi” verilmesi dikkat çekti. Bu belge kapsamında şirketin 127 milyon 602 bin dolarlık ihracat yapması öngörülüyor. Söz konusu belge kapsamında bu şirketler, ithalatta gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muaf tutulacak.

'ÇOCUĞUMUZ AÇSA HUZUR YOK'

Yapı Yol-İş yetkilileri önceki gün şantiye önünde açıklama yapmış ve SASA Polyester’in sahibi İbrahim Erdemoğlu’nun kişisel servetinin 2.1 milyar dolar olduğunu anımsatmıştı. Açıklamada, “Erdemoğlu görsün. Kendi işçisi yol kenarlarında yemek yiyor. Kendi işçisini şantiyenin önünde gözaltına aldırıyor. Bizim çocuğumuz açsa onlara huzur yok” ifadeleri kullanıldı.