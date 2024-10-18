CHP'li Süleyman Bülbül TBMM'de dağıtılması engellenen Adalet Raporu'nu paylaştı: Hak ihlalleri, kadın cinayetleri, sansür, iş cinayetleri...

Yayınlanma: 18.10.2024 - 12:33

Güncelleme: 18.10.2024 - 13:14

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, milletvekillerine dağıtmak isterken Meclis İdare Amiri tarafından engellendiği ve Türkiye’de Anayasal hak ve özgürlüklerinin ihlalini derleyerek kitaplaştırdığı 8. Adalet Raporu’nu paylaştı.

CHP’li Bülbül, “Eylül ayı itibariyle en az 12 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde. 1 milyon 115 bin 913 web sitesi ve alan adı erişime engellendi. 159 kadın erkekler tarafından katledildi, 92 kadın şüpheli şekilde öldürüldü. 5 ayda 754 işçi ve 33 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti” dedi. Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan raporda, 5 ay boyunca yaşanan hak ihlalleri, sansürler, kadın cinayetleri, iş cinayetleri ve derin yoksulluk raporlaştırıldı.CHP’li Bülbül, şunları söyledi:

''Hazırladığımız, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan Adalet Raporumuzu ile geçtiğimiz 5 ayda hak ihlallerini, sansürleri, kadın cinayetlerini, iş cinayetlerini ve derin yoksulluğu gözler önüne serdik. Bu dönemde yeni ve ciddi birçok hukuksuzluk yaşanmış, anayasal hak ve özgürlükler kısıtlanmış, Tek adam rejimi, ülkeyi günden güne her anlamda uçuruma sürüklemiştir.

"MAYIS-EYLÜL DÖNEMİNDE EN AZ 159 KADIN ERKEKLER TARAFINDAN KATLEDİLDİ"

Anayasa ile güvence altına alınan düşünce ve ifade hürriyeti gasp edilmiş, basın özgürlüğü ilga edilmiştir. Eylül ayı itibarıyla en az 12 gazeteci ve medya çalışanı cezaevindedir. Ülkemizde, erişim engeli kararları vasıtasıyla sansür uygulaması tüm hızıyla sürerken 2024 yılının ilk yarısı itibarıyla en az 1 milyon 115 bin 913 web sitesi ve alan adı erişime engellenmiş durumdadır. Tüm zamanların en yüksek kadın cinayeti vakası bu dönemde yaşanmış, Mayıs-Eylül döneminde en az 159 kadın erkekler tarafından katledilmiş, 92 kadın şüpheli şekilde öldürülmüştür.

Sermaye yanlısı iktidarın işçi sömürüsü bu dönemde birçok yurttaşımızı hayattan kopardı. Mayıs- Eylül dönemi içerisinde 754 işçi ve 33 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bir diğer acı tablo ise çocukların yoksulluğu… Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘ailesinin yanında ihtiyaçları karşılanamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken çocukları’ Sosyal ve Ekonomik Destek Projesine dahil ediyor. Bakanlık verilerine göre, SED Projesine dahil olan çocuk sayısı 2023’te 163 bin 995 olurken, 2024 yılının sonunda 190 bin, 2025 yılında 200 bin, 2026 yılında ise 210 bin çocuk programa dahil edilecek. 2027 ve 2028 yıllarında SED’e dahil edilerek desteklenen çocuk sayısı ise sırasıyla 220 bin ve 230 bin olacak.

Açıkladığımız bu veriler yalnızca basına yansıyanların bir derlemesi. Bunun yanı sıra bilgisine erişemediğimiz, üzeri örtülen ve kaçırılan çok sayıda ihlal yaşanıyor. Bu sebeple, ‘en az’ olarak belirtilen bu tablo, ülkedeki adaletsizliğe ilişkin buzdağının görünen kısmıdır. AKP’nin 22 yıldır yönettiği ülkemizde yarattığı adaletsizlikleri tarihe kara bir leke olarak not düşmeye devam edeceğiz.''