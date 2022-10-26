Emek ve meslek örgütlerinden Şebnem Korur Fincancı açıklaması

26 Ekim 2022 Çarşamba, 15:37

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve meslek örgütleri, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasının ardından,birliğin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

KESK, DİSK, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Mülkiyeliler Birliği'nin içinde yer aldığı meslek örgütleri ve sendikalarla hazırlanan ortak basın açıklamasında, Fincancı'nın gözaltına alınmasının hukuki bir zemininin olmadığı belirtilerek, gözaltına alınma görüntülerinin de kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, Fincancı'nın ifade için gelebileceği bildirilmesine karşın gözaltına alınma sürecinin başlatıldığı aktarılarak, "Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın ifadesinin alınıp derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. İktidarın uygulamalarına karşı emeği, demokrasiyi, barışı, bilimin bağımsızlığını, bilim insanlarının ifade özgürlüğünü ve bunlarla yakından ilişkili halk sağlığını koruma mücadelesini, Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Türk Tabipleri Birliğine sahip çıkarak sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

'KAYYUM' YANITI

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, "TTB'ye kayyum atanabilir mi?" sorusu üzerine, "Asliye Hukuk Mahkemesinde şu ana kadar açılmış böyle bir dava yok ve böyle bir başvuru bize iletilmedi. Avukatlarımız bunu takip ediyor. Şu anda Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi temsilcilerinin gözlemi altında, hepsi konuyla ilgili bilgi sahibi. Bu, uluslararası bir skandala neden olacağı için yapacaklarını sanmıyorum" yanıtını verdi.

Bulut, Fincancı'nın şu anki durumuna yönelik bir başka soru üzerine, "Avukatlarımız yanında ve Ankara'daki avukatlarımız da hazırlar. İstanbul'dan hareket ettiler, bu akşama doğru Terörle Mücadele birimine getirileceği düşünülüyor" şeklinde konuştu.

EVDEKİ MERMİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Fincancı'nın gözaltına alındığı süreçte evindeki aramalarda bulunduğu belirtilen malzemelerin tamamının aile yadigarı olduğunu aktaran Bulut, "2008 yılında babasını kaybettikten sonra babasına ait ruhsatlı bir silah zaten karakola tutanakla birlikte teslim edilmiştir. Evde böyle bir silah yok. Hatta görüntülerde de gözükmüyor. Dededen, atadan kalma koleksiyon değerindeki birkaç mermi. Kaldı ki bir adli tıpçının evinde böyle bir şeyi de kriminalize ederek sunmak son derece yanlış. Hocamızın ailesinde böyle koleksiyon malzemeleri var; ancak hiçbiri kullanılabilir özellikte değil" ifadelerini kullandı.