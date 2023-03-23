Emek ve Özgürlük İttifakı ‘aday’ çıkarmayacaklarını duyurdu: Tek adama karşı tek aday

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 12:46

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 12:47

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi’nin (EMEP) de yer aldığı 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, bileşenlerin Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçime dair tutumlarını açıklamak için dün bir basın açıklaması düzenledi.

Emek ve Özgürlük İttifakı, yaptıkları basın açıklamasında 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldıklarını duyurdu. İttifakın tutum belgesini açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı deklare ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Siyasetçi ve Siyaset Bilimi Uzmanları söz konusu kararı Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘YOKSULLAŞMANIN POLİTİK SONUCU OLACAK’

Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinden olan EMEP’in Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Kahramanmaraş merkezli 11 kentte yıkıcı etkisini gösteren depremlerin halkın canını yok sayan rant ve kâr politikalarını tüm gerçekliğiyle ortaya serdiğini ifade etti. Akdeniz, “Ekonomik kriz ve pandeminin faturası nasıl işçi ve emekçilerin, halkın üzerine yıkıldıysa depremler de tek adam yönetiminde felaketi katlayarak esasen yoksulları vurdu. Sosyal devlet, sosyal destek hak getire. İç göç tırmanışta. Genel ve mutlak yoksullaşmanın politik sonuçları olacak iktidara duyulan öfke 14 Mayıs’ta karşılık bulacak” dedi.

‘DEPREMDEN SONRA ADAY ÇIKARMAMA KARARI ALDIK’

“Halk tek adam yönetiminden kurtulmak istiyor” diyen Akdeniz, “Emek ve Özgürlük İttifakı üzerine düşen tarihsel sorumluluğun farkında. Bu nedenle deprem öncesinde aday çıkarma kararımızı deprem sonrasında revize ederek durdurduk. Aday çıkarmama kararı aldık. Tek adam yönetiminin karşısına tek adayla gidilmesi durumunda başarı ufuktadır. Seçimler bakımından bir değer görevimiz parlamento seçimlerinde üçüncü seçeneği güçlendirmek olacak. Şimdi emek, demokrasi ve halk güçlerinin sokak sokak gezerek çalışma zamanıdır. Emek ve Özgürlük İttifakı halk egemenliği diyor, halk için demokrasi halk için ekonomi diyor. Programımız halk içinde güçleniyor. Sadece sorumlu davranmakla, tek adamı göndermekle yetinmeyeceğiz. Üçüncü blok seçeneğini de güçledireceğiz” diye konuştu.

SOMUT SÖYLEM VURGUSU

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın söz konusu kararını siyasi fedakarlık olarak niteleyen Eski AKP Milletvekili Emin Şirin “Bunu olgun bir siyasi tavır olarak görüyorum. Normal şartlarda aday çıkarırlardı ama bu kamplaşmanın yaygın olduğu bir ortamda bir siyasi fedakarlık yaparak aday çıkarmadılar. İktidarın birçok konuda geri kaldığını ve seçmeni tatmin edecek bir davranış içerisinde olmadıklarını düşünüyorum. Bu çerçevede muhalefet hiçbir şey yapmasa bile avantajlı duruma geçiyor. Ancak önümüzdeki günlerde iktidarın temel atma projeleri başlayacak. Muhalefetin bu durumda somut projeler ve halkın sorunlarına çare olacak somut söylemler üretmesi gerekiyor. Depremin yaralarını saracak, gelir adaletsizliğini giderecek somut söylemler üretmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

‘KAR TOPU ETKİSİ YARATIR’

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın seçimde cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasının, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını arttıracağını ifade etti. Tosun, “Bu tutum Millet İttifakı’nın adayı için bir kartopu etkisi yaratır. Cumhur İttifakı öncelik olarak arzuladığı şey bu desteğin bir şekilde gerçekleşmemesiydi. Bundan sonra da Millet İttifakı ve HDP’yi özleşteştirerek bir politika izleyecekler. Ancak Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük ittifakı iki ayrı ittifak ve ideolojik anlamda birbirlerinden ayrılar. Bu iki grubun ortak bileşeni Türkiye'nin siyasal standartlarının demokratikleşmesi, insan hakları ve hukuk devleti anlamında güçlendirilmesi. Seçmen de bunun farkında” dedi.