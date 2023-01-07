Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan 'ortak aday' açıklaması

Yayınlanma: 07.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 07.01.2023 - 02:00

“Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birine demokrasinin, hukukun, hak ve özgürlüklerin fiilen lağvedildiği koşullarda giriyor” denilen açıklamada, HDP’ye yönelik kapatma davasına, kayyumlara, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen siyasi yasağa, İBB’ye yapılan soruşturmaya, gazetecilere yönelik davalara ve İstanbul Sözleşmesi kararına işaret edildi.

Açıklamada, “Bu süreci değiştirecek güç olma irademizi ortaya koyuyor ve dişimizle tırnağımızla, mücadelemizle kazandığımız haklarımıza yönelik tüm saldırılara karşı meydan okuyoruz. Toplumsal muhalefetin tüm güçlerini, ayrılıkları bir kenara bırakıp, iktidar baskısı ve şiddetine, yoksulluğa ve geleceksizliğe karşı tek ses olmaya davet ediyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak ‘Yoksulluğa, Savaşa, Baskılara Dur Diyelim’ şiarıyla 15 Ocak pazar günü İstanbul Kartal Meydanı’nda ilk ortak mitingimizi düzenliyoruz” denildi.

‘ORTAK ADAYA YAKINIZ’

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı belirleme sürecinde ilkelerimizle uygun, mutabakat ile belirlenmiş ortak aday seçeneğine daha yakın olduğumuzu ilan ediyoruz. Değişim isteyen ve topluma karşı sorumluluk duyan ve başta muhalefet olmak üzere bütün toplumsal güçleri de bu tarihi sorumluluğun gereği olarak hem cesur olmaya hem de açık ve şeffaf bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, seçim güvenliği konusunda ortak harekete hazır olunduğu da belirtildi.