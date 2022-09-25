Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu

25 Eylül 2022 Pazar, 02:00

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun (SMF) bir araya gelerek oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, dün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği etkinlikle kuruluşunu ilan etti.

İttifakın yol haritası kamuoyuna duyurulurken siyasi partilerin genel başkanları ve sözcüleri de birer konuşma yaptı.

Emek ve Demokrasi ittifakı açıkladığı yol haritasında, “ekonomiden siyasete birçok alanda Cumhur İttifakı’nın yarattığı yıkımı durdurmak, tek adam yönetimini sonlandırmak, halkın çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek, demokratik hak ve özgürlükler temelinde bir değişim ve dönüşümün gerçekleşmesini sağlamak önümüzdeki dönemin acil görevidir” denildi.

Toplantıda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu değişim ve dönüşümün yaşanabilmesi için emekten, barıştan, demokrasiden yana güçlerin ortak ve birleşik mücadeleyi güçlendirmesi ve kararlı bir şekilde sürdürmesi büyük önem taşıyor. Bu birlik ve mücadele yeni dönemin belirleyici, etkin bir gücü de olmak zorundadır. Halkın beklentisi ve talebi de bu yöndedir. Verilecek ortak mücadele, takınılacak güçlü ve kararlı tutum, halkın acil ekonomik taleplerinin elde edilmesi ve demokratikleşme yolunda adımlar atılmasını sağlayacak bir yürüyüş olacaktır. Bu yürüyüşün uğrak yerlerinden biri olan seçimler Türkiye için kritik bir anlam taşımaktadır.”