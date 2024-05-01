Emekçi ve öğrenci el ele

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) emekçileri, öğrencilerle birlikte 1 Mayıs için yürüdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 04:00
Emekçi ve öğrenci el ele
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Emekçiler, şenlik direnişini sürdüren öğrencilere destek verdi. Tez-Koop-İş, Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim Hak-Sen’de örgütlü ODTÜ emekçileri dün kampüste 1 Mayıs’ı kutladı. Yürüyüşte “Müfredatta evrim, Devrim’de şenlik, eğitimde nitelik için emeğin saflarındayız”, “Yaşasın 1 Mayıs” ve “Üniversitelerden alanlara savaş, baskı ve yasakların karşısında, barış, demokrasi, eğitim için sınıfın saflarına” yazılı pankartlar taşındı.

Bahar Şenliği’nin her zaman olduğu gibi Devrim Stadyumu’nda olmasını yasaklayan atanmış rektörleri Verşan Kök’e karşı yedi gündür direnişte olan öğrenciler de yürüyüşe dahil oldu. Öğrenciler “Devrimi alana kadar vazgeçmeyecek, rektörün her türlü baskısına karşı duracağız” dedi. Sendika temsicileri ise “Öğrencilerimize bir dilim ekmeği, bir yudum suyu çok gören iktidar, rektörler şunu unutmasın ki Taksim de bizim, Kızılay da bizim, Devrim de bizim. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.


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