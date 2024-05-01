Emekçi ve öğrenci el ele
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) emekçileri, öğrencilerle birlikte 1 Mayıs için yürüdü.
Emekçiler, şenlik direnişini sürdüren öğrencilere destek verdi. Tez-Koop-İş, Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim Hak-Sen’de örgütlü ODTÜ emekçileri dün kampüste 1 Mayıs’ı kutladı. Yürüyüşte “Müfredatta evrim, Devrim’de şenlik, eğitimde nitelik için emeğin saflarındayız”, “Yaşasın 1 Mayıs” ve “Üniversitelerden alanlara savaş, baskı ve yasakların karşısında, barış, demokrasi, eğitim için sınıfın saflarına” yazılı pankartlar taşındı.
Bahar Şenliği’nin her
zaman olduğu gibi Devrim
Stadyumu’nda olmasını
yasaklayan atanmış rektörleri
Verşan Kök’e karşı yedi gündür
direnişte olan öğrenciler de
yürüyüşe dahil oldu.
Öğrenciler “Devrimi alana
kadar vazgeçmeyecek,
rektörün her türlü baskısına
karşı duracağız” dedi.
Sendika temsicileri ise
“Öğrencilerimize bir dilim
ekmeği, bir yudum suyu çok
gören iktidar, rektörler şunu
unutmasın ki Taksim de bizim,
Kızılay da bizim, Devrim
de bizim. Mücadelemizden
vazgeçmeyeceğiz” diye
konuştu.
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