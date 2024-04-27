Emekler mülakatla gitti: Emniyet’te görevde yükselme sınavında yazılıda 98 alan adaylar sözlüde düşük puanla elendi

Yayınlanma: 27.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.04.2024 - 04:00

İktidar söz vermesine karşın kamuda mülakatları kaldırmadı. Memur-Sen’e bağlı büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda yetkili sendika olan Büro Memur-Sen, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olup, mülakatta elenenlerin listesini yayımladı. Bu listeye göre teknisyen yardımcıları bilgisayar işletmenliği için mülakata girdi. 62 kişi yazılı sınavda başarılı olduğu halde mülakatta elendi.

Büro MemurSen’in paylaştığı listeye göre yazılıda 98.72 puan alan adaylar mülakatta 64, 55, 65 puan alabildi. Yine yazılıda 90’ın üzerinde alan birçok aday da mülakatta 60, 55, 50, 63 gibi puanlar alarak elendi. Büro MemurSen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, iktidar tarafından kaldırılacağı açıklanan ancak uygulanmaya devam edilen sözlü sınavların (mülakat), devlet memuru olacaklar ile mevcut kamu görevlilerinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında “can yakmaya, emekleri zayi etmeye” devam ettiğini bildirdi.

Yazgan, “Uygulamadan kaldırılacağı açıklanarak uygulamaya konan mülakat sisteminin halen kaldırılmamasının yol açtığı hak kayıpları ve huzursuzluk her geçen gün daha da artıyor. Yurttaşlar mir an önce mülakat sisteminden vazgeçilmesini ve insanların bilgiye dayalı sınavlarda aldıkları puana göre değerlendirmelerin yapılmasını istiyor” dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan görevde yükselme sınavından örnek veren Yazgan, “Yazılı sınavda 98.72 puan alan adaylar, mülakatta 64, 65, 55 puan verilerek eleniyor. İki sınav arasında bu kadar farkın olması, liyakat beklentisi içindeki insanlarda hayal kırıklığına yol açıyor” dedi.

