Emekler mülakatla gitti: Emniyet’te görevde yükselme sınavında yazılıda 98 alan adaylar sözlüde düşük puanla elendi
Büro Memur-Sen’in paylaştığı listeye göre, yazılı sınavda başarılı olan 62 kişi mülakatta elendi. Duruma tepki gösteren sendika başkanı Yazgan, mülakatlarla can yakıldığı, emeklerin zayi edildiğini söyledi.
İktidar söz vermesine karşın kamuda mülakatları kaldırmadı. Memur-Sen’e bağlı büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda yetkili sendika olan Büro Memur-Sen, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olup, mülakatta elenenlerin listesini yayımladı. Bu listeye göre teknisyen yardımcıları bilgisayar işletmenliği için mülakata girdi. 62 kişi yazılı sınavda başarılı olduğu halde mülakatta elendi.
Büro MemurSen’in paylaştığı listeye göre yazılıda 98.72 puan alan adaylar mülakatta 64, 55, 65 puan alabildi. Yine yazılıda 90’ın üzerinde alan birçok aday da mülakatta 60, 55, 50, 63 gibi puanlar alarak elendi. Büro MemurSen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, iktidar tarafından kaldırılacağı açıklanan ancak uygulanmaya devam edilen sözlü sınavların (mülakat), devlet memuru olacaklar ile mevcut kamu görevlilerinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında “can yakmaya, emekleri zayi etmeye” devam ettiğini bildirdi.
Yazgan,
“Uygulamadan kaldırılacağı
açıklanarak uygulamaya
konan mülakat sisteminin
halen kaldırılmamasının
yol açtığı hak kayıpları ve
huzursuzluk her geçen gün
daha da artıyor. Yurttaşlar
mir an önce mülakat
sisteminden vazgeçilmesini
ve insanların bilgiye dayalı
sınavlarda aldıkları puana
göre değerlendirmelerin
yapılmasını istiyor” dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan görevde
yükselme sınavından
örnek veren Yazgan,
“Yazılı sınavda 98.72 puan
alan adaylar, mülakatta
64, 65, 55 puan verilerek
eleniyor. İki sınav arasında
bu kadar farkın olması,
liyakat beklentisi içindeki
insanlarda hayal kırıklığına
yol açıyor” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayyum rektörün paylaşımına tepki
- Kadınları 'çarşaf'a çağırdılar
- Taksim bombacısı için karar çıktı
- Metin Külünk'ten, Şimşek'e 'fotoğraflı' uyarı
- Altın fiyatları güne nasıl başladı?
- Mersin’de hasat başladı: 150 bin ton rekolte bekleniyor!
- Özgür Özel 'kırmızı motosiklet' sözünü tuttu
- Nihal Candan için yeni karar
- Perinçek’in danışmanı Adanur tutuklandı
- Mükemmel koca olan 4 burç