Emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un 'Hizbullah' anısı gündem oldu: Üst düzey bir yetkili 'bırak onları' dedi
Emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur'un Babala Tv'de anlattığı 'Hizbullah' anısı, AKP'nin HÜDA PAR'la yaptığı ittifak anlaşmasının ardından yeniden gündem oldu.
HÜDA PAR'ın 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından, partinin siyasi ayağı olduğu belirtilen Hizbullah terör örgütü tartışma konusu oldu. Emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un terör örgütünün karanlık yüzüyle ilgili 3 yıl önce Babala TV'deki röportajında anlattığı bir olay da bu nedenle yeniden gündem haline geldi.
Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren röportajının ilgili kesitinde Emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Hizbullah üyesi 2 kişinin gözaltına alınması sırasında yaşadıklarını anlatıyor.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde görev yaptığı dönemde iki Hizbullah militanının gözaltına alındığını söyleyen Uğur, üst düzey bir yetkilinin gözaltına alınan kişilerin serbest bırkılmasını istediğini dile getiriyor.
Uğur, anısını anlatırken şu ifadeleri kullandı:
“İki kişi getirmişler. Beni çağırdılar yanlarına gittim. Bunlar PKK’ya benzemiyor çok rahatlar dedi. Kimsiniz siz dedim. Sakallı biri döndü ‘Yüzbaşı senin bize dişin geçmez. O aldığın silahları da güzel bir temizlet öyle ver bize’ dedi. Yanındaki atıldı dedi ki ‘Biz Hizbullah’ız’… O sırada yukardan Astsubay’ım koştu dedi ki ‘Komutanım size Diyarbakır’dan telefon var’ Açtım telefonu çok üst düzey bir yetkili. ‘Sen oraya yeni geldin bırak onları. Onlar bizim düşmanlarımızı vuruyorlar PKK’ya karşı savaşıyorlar’ dedi. Ben de dedim ki terör örgütünün iyisi kötüsü olmaz. Bırakmıyorum biraz sonra da tutuklanacaklar’ dedim. Bir memnuniyetsizlikle telefonu çat diye suratıma kapattı."
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