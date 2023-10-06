Emekli amiralden SİHA iddiası: 'İncirlik'ten kalktı...'

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye’de düşürdüğü SİHA'nın Türkiye'ye ait olduğunu teyit ederken emekli asker Türker Ertürk, SİHA'yı vuran F-16’nın İncirlik Üssü'nden kalktığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 23:30
Emekli amiralden SİHA iddiası: 'İncirlik'ten kalktı...'
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ABD, Suriye'de Türkiye’ye ait SİHA’yı 'tehdit' olarak gördüğü gerekçesiyle düşürdü. Türkiye’nin Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, önce düşürülen SİHA’nın Türkiye’ye ait olmadığını savundu.

Bugün Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada ise ABD savaş uçağı tarafından düşürülen SİHA’nın, Türkiye’ye ait olduğu doğrulandı.

Halk TV canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmeler yapan Emekli Amiral Türker Ertürk, Türkiye’nin SİHA’sını düşüren ABD F-16’sının Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nden kalktığını söyledi.

"NEREDEN KALKMIŞ? İNCİRLİK ÜSSÜNDEN"

Ertürk, “Bu SİHA'yı kim düşürdü? İncirlik'ten kalkan bir Amerikan F-16'sı düşürüyor. Nereden kalkmış? İncirlik üssünden. Anadolu'nun güvenliği için sınır ötesinde operasyon yapıyorsun, o SİHA'yı bu topraklardan kalkan başka bir uçak vuruyor” dedi.

İncirlik Hava Üssü, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri’nin yanı sıra Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılıyor.


Dışişleri Bakanı SİHA İncirlik Üssü Türker Ertürk

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