NATO'dan Kosova'ya Bayraktar TB-2 SİHA uyarısı

Yayınlanma: 18.07.2023 - 15:20

Güncelleme: 18.07.2023 - 15:21

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR), Priştine hükümetini, Türkiye'den tedarik ettiği Bayraktar TB-2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanımı konusunda uyardı.

KFOR, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin, Türkiye'den Bayraktar TB-2 SİHA satın alınmasına ilişkin sözlerinin ardından KFOR, Kosova hava sahasından sorumlu olduğunu duyurdu.

KFOR tarafından yapılan açıklamada, "Bayraktar TB-2 SİHA'ları da dahil olmak üzere tüm kategorilerdeki İHA ve SİHA'ların kullanımı ve ilgili kısıtlamalarla ilgili olarak Kosova'daki KFOR, Kosova hava sahasıyla ilgili birincil otorite sahibidir" denildi.

Kurti, Türkiye'den satın aldıkları Bayraktar TB2 SİHA'ların ülkeye ulaştığını duyurmuştu.

Sosyal medyada Kurti'nin, SİHA'ların yanında çekildiği fotoğraflar yayınlanmıştı.

Kurti, "Türkiye’den aldığımız Bayraktar TB-2 SİHA’larını ordumuzun cephaneliğine ekledik. Kosova artık her zaman daha güvenli ve daha gururlu" ifadelerini kullanmıştı.