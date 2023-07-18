NATO'dan Kosova'ya Bayraktar TB-2 SİHA uyarısı

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR), Kosova'yı, Türkiye'den tedarik ettiği Bayraktar TB-2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanımı konusunda uyardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 15:20
NATO'dan Kosova'ya Bayraktar TB-2 SİHA uyarısı
Abone Ol google-news

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR), Priştine hükümetini, Türkiye'den tedarik ettiği Bayraktar TB-2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanımı konusunda uyardı. 

KFOR, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin, Türkiye'den Bayraktar TB-2 SİHA satın alınmasına ilişkin sözlerinin ardından KFOR, Kosova hava sahasından sorumlu olduğunu duyurdu.

KFOR tarafından yapılan açıklamada, "Bayraktar TB-2 SİHA'ları da dahil olmak üzere tüm kategorilerdeki İHA ve SİHA'ların kullanımı ve ilgili kısıtlamalarla ilgili olarak Kosova'daki KFOR, Kosova hava sahasıyla ilgili birincil otorite sahibidir" denildi.

Kurti, Türkiye'den satın aldıkları Bayraktar TB2 SİHA'ların ülkeye ulaştığını duyurmuştu.

Sosyal medyada Kurti'nin, SİHA'ların yanında çekildiği fotoğraflar yayınlanmıştı. 

Kurti, "Türkiye’den aldığımız Bayraktar TB-2 SİHA’larını ordumuzun cephaneliğine ekledik. Kosova artık her zaman daha güvenli ve daha gururlu" ifadelerini kullanmıştı.


İlgili Haberler

Kosova Meclisi'nde kavga çıktı: Milletvekilleri birbirine girdi

Kosova Meclisi'nde kavga çıktı: Milletvekilleri birbirine girdi
Lüksemburg'dan Kosova açıklaması: Durum hala barut fıçısı

Lüksemburg'dan Kosova açıklaması: Durum hala barut fıçısı
AB Temsilcisi Borrell'den Kosova açıklaması: 'Üye ülkelerin sabrı tükeniyor'

AB Temsilcisi Borrell'den Kosova açıklaması: 'Üye ülkelerin sabrı tükeniyor'

En Çok Okunan Haberler