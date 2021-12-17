Emekli amirallerin iddianamesi kabul edildi

17 Aralık 2021 Cuma, 11:06

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, amirallerin, ADMEK-2 isimli WhatsApp grubunda söz konusu bildirinin taslağının paylaşılmasından itibaren metnin oluşturulmasına kadar katkı sundukları, altını imzalamayı kabul ettikleri ve yayımlanması için anlaştıkları belirtildi.

103 amiralin seçilmiş hükümeti hedef aldıklarına ve muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıklarına dikkati çekilen iddianamede, bildiride geçen Montrö vurgusunun da "araç" olarak kullanıldığı, bunun WhatsApp grubunda yer alan amirallerin yazışmalarından anlaşıldığı vurgulandı.

İddianamede, amirallerin ortak bir iştirak iradesiyle hazırlanan bildiriyi kamuoyuyla paylaşarak, meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere ve hükümetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde emir komuta dışında hareket edilmesini hedefledikleri aktarıldı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 103 amiral hakkında, "Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Başsavcılık, 4 Nisan 2021'de bir grup emekli amiralin yayımladığı "Montrö açıklaması"na ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Amiraller, ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.