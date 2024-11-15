‘Emekli kurultayı’nın ardından Müsavat Dervişoğlu yurt gezilerine başlayacak

Yayınlanma: 15.11.2024 - 04:24

Güncelleme: 15.11.2024 - 08:00

Stratejik hatalar ve eski genel başkan Meral Akşener’e yönelik tepkiler nedeniyle yerel seçimlerden bu yana gerileme yaşayan İYİ Parti, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tartışma yaratan “Öcalan” açıklamalarının ardından ivme yakaladı. İYİ Parti’de “toparlanmak” için psikolojik eşik aşıldı.

SORUNLARI DİNLEYECEK

Akşener etkisinden uzaklaşılması ve genel başkan Müsavat Dervişoğlu’nun açıklamaları partide olumlu bir hava yarattı. Partiden istifa edenler, partiye geri dönmeyi düşünürken kurmaylar da Dervişoğlu’nun yürüttüğü siyasetten memnun.

Cumhuriyet’in ulaştığı İYİ Partili kaynaklar, il ve ilçe teşkilatlarından “yüksek katılım” haberleri geldiğini ifade ediyor. 1 ilçede 1 haftada 100 üye katılımının gerçekleştiğini söyleyen kurmaylar, üst düzey katılımların da ilerleyen günlerde gerçekleşeceğinin altını çiziyor.

Tüm gelişmeler sürerken İYİ Parti sahaya inmeye hazırlanıyor. İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı tarafından 7 Aralık’ta Ankara’da düzenlenecek “Emekli Kurultayı”nın ardından Dervişoğlu, yurt turuna çıkacak. İl il, ilçe ilçe gezecek olan Dervişoğlu, halkla bir araya gelerek halkın sorunlarını dinleyecek ve parti programlarını halka anlatacak. Ayrıca Dervişoğlu’nun dışında partinin genel idare kurulu (GİK), başkanlık divanı, milletvekilleri ve istişare kurulu üyeleri de bölgelere ayrılarak tüm yurdu gezecek. İYİ Parti kurmayları, gezilere ilişkin “Durmak ve yorulmak yok. Saha çalışmalarımız sürecek” yorumunu yapıyor.