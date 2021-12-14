Emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz, FETÖ'den yargılandığı davada tahliye edildi

14 Aralık 2021 Salı, 14:00

Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın, FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılandığı davada tahliye kararı çıktı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cankıymaz ve avukatı katıldı.

"KAÇSAM GERİ DÖNMEZDİM"

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Cankıymaz, 9 buçuk aydır cezaevinde olduğunu belirterek tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sahte kimlikle yakalanan Cankıymaz, "2015'te emekli olduktan sonra sabit bir adreste yaşadım. Darbe girişiminden sonra evime baskın yapıldı. Ben de gerçekler ortaya çıkana kadar yurt dışında bekleyecektim. Daha önceki yıllarda gezi amaçlı çeşitli ülkelere seyahat ettim. Kaçacak olsaydım eğer, geri dönmezdim." dedi.

Cankıymaz'ın avukatı da müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını savunarak, tutuksuz yargılanmasını istedi.

Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme başkanı, yurt dışına çıkma yasağı ve haftada 2 kez karakola imza vermesi şartıyla Cankıymaz hakkında tahliye kararı verdi.

Dava 5 Nisan 2022'ye ertelendi.

SINIRDA YAKALANMIŞTI

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Nuri Cankıymaz'ın da arasında bulunduğu 5 kişi, 25 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

İşlemlerin ardından Ankara'ya getirilen Cankıymaz hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından dava açılmıştı.