FETÖ'de 'fitne' ateşi: Yemeyecekleri halt yok

04 Aralık 2021 Cumartesi, 10:21

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) önde gelen isimlerinden firari Önder Aytaç'ın sosyal medya paylaşımları, örgütte yaşanan iç çekişme ve gerilimlerle ilgili yeni bir işaret oluşturdu.

Polis Akademisi'nden atılan eski öğretim üyesi Aytaç, FETÖ lideri Gülen'in ölümünden sonra örgütün başına geçmek için bir takım hamlelerde bulunanlar olduğunu öne sürdü.

Önder Aytaç, "Hizmet Hareketi içinde ve Hocaefendi'nin de kaldığı kampta da etkin olan mahrem yapılarla ilgili genişçe bir ekip -ki bunların başında M.Y., M.Ö. vb çekiyor- bütün büyük abilerin telefon konuşmalarını yazışmalarını kaydetmiş, kopyalamış çözmüş ve arşivlerini ABD'ye taşımış" dedi.

Aytaç, "Şimdi ise ali heyeti ve hizmetteki üst düzey yöneticileri etkilemek ve vazgeçilmezlik için ve heyet içi mücadeleyi depreştirmek için, bu büyüklere el altından birbirlerini dinlemelerini veriyorlar. Fitne ateşine en tepede odun taşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Aytaç, "Bu birbirine karşı sözde 2 ekip -bence tek yapı var- iktidar mücadelesi ve Hocaefendi sonrası planları için yemeyecekleri halt yok" iddiasında bulundu.



