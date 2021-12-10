'Bakanlığa FETÖ Operasyonu: Üst düzey yönetici görevden alındı'

10 Aralık 2021 Cuma, 12:38

Gazeteci Tolga Şardan'ın iddiasına göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapan Devlet Denetleme Kurulu (DDK), AKP iktidarları döneminde ilk kez bir bakanlık hakkında inceleme başlattı. Buna göre, inceleme başlatılan bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığı'ydı.

T24'te yayınlanan yazıda, "Uruguay'dan ithal edilen büyük baş hayvanların ülkeye girişinde yaşanan gelişmeler üzerine DDK'nin başlattığı incelemenin halen devam ettiği ve iddialarla ilgili bilgisi olanların ifadelerinin alınmasına devam edildiği bilgisi mevcut" denildi.

BAKANLIĞI KARIŞTIRAN ARAŞTIRMA

Bakanlıkta önemli bir üst düzey yöneticinin, geçen hafta sessiz sedasız görevden alındığını yazan Şardan'a göre, görevden almanın gerekçesi, söz konusu üst düzey yönetici hakkındaki FETÖ iddialarıydı.

Şardan, sürecin detaylarını şöyle aktardı:

"FETÖ'yle mücadele eden güvenlik kurumlarının başında gelen MİT Başkanlığı, kısa süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nda alt düzeyde görev yapan bir personelin FETÖ'yle temasının bulunduğunu tespit etti. Daha önce de hakkında FETÖ incelemesi yapan ancak "temiz" çıkan bu görevlinin son zamanlarda istihbarat dünyasındaki deyimle "kıpırdanmaya" başladığı anlaşıldı. Bu kıpırdanmanın peşine düşen MİT, yaptığı takiplerde alt düzeyde ama önemli bir birimde görev alan söz konusu personelin yeni temaslarına ulaştı. Eldeki veriler sonrasında söz konusu bakanlık personeli, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandı. Sorgu sırasında personel, FETÖ'yle yeniden temas kurduğunu anlatmasının yanında bakanlıkta görev yaptığı birimin birinci derecedeki amirinin de FETÖ içinde yer aldığını iddia etti. Bakanlık personelin verdiği ilk bilgiler MİT tarafından değerlendirilmeye alındı."

İKİ AYRI KAYNAKTAN GELEN AYNI BİLGİ

Şardan, yazsına şöyle devam etti:

"Bu sırada başka bir gelişme daha oldu. Bolu'da yakalanan FETÖ içinde yer alan bir "mahrem imam" ifadesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki üst düzey görevlinin adını verdi. Ayrıca söz konusu bakanlık bürokratının, görev ve sorumluluğunda olmamasına rağmen bakanlığın gerek merkez teşkilatı, gerekse taşra birimleriyle ilgili her türlü veriyi izlediği ve kontrol ettiği anlaşıldı. Zaten MİT'çileri "huylandıran" gelişmelerden birisi de buydu. Geçmişte FETÖ'cülerin görev yaptıkları devlet kademelerinde her türlü veriye ulaşıp depolamayı usul haline getirmelerinin anlaşılması, şimdilerde benzer süreçlerde güvenlik birimlerinin hassaslaşmasına neden oluyor. Birbiriyle bağlantısı olmayan iki farklı kanaldan gelen bilgilerin analizi sonrasında MİT Başkanlığı, açık kimliği ve görev yeri bilinen üst düzey yetkili hakkında özel bir dosya yaparak Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderdi."

Bakan, Fidan'la görüştü

Bakan Pakdemirli'nin gelişmeler hakkında MİT Başkanı Hakan Fidan ile bizzat görüştüğünü söyleyen Şardan, "Fidan'ın yaptığı birebir bilgilendirmeden sonra FETÖ bağlantısı tespit edilen üst düzey yetkilinin görevden el çektirilmesi kaçınılmaz hale geldi. Ve sonuçta Bakan Pakdemirli, adı geçen bürokratını geçen hafta görevden almak zorunda kaldı" dedi.

"SORUMLUSU KİM?"

Şardan, yazısında, "Adı geçen bürokratın mevcut göreve getirilmesinde kim / kimler referans oldu?", "Adı geçen bürokratın, amiri olduğu birimin görev ve sorumluluğunda olmayan bakanlık verilerine ulaşabilmesi bakanlık üst yönetiminin neden dikkatini çekmedi?", "Dikkat çektiyse neden müdahale edilmedi?", "FETÖ'yle bağı olan bürokratların halen görevde kalabilmesinin sorumlusu kim / kimlerdir?" ve "Tarım ve Orman Bakanlığı başta diğer sivil kamu kurumlarındaki tasfiye / temizlenme hangi aşamada?" sorularını sordu.