Emekli ‘yerel seçimi’ bekleyecek

Yayınlanma: 18.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.07.2023 - 04:00

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasına, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren torba yasa geçen hafta yasalaştı. Ancak öncesinde MHP lideri Devlet Bahçeli, “emeklilere yapılan yüzde 25 zammın yeterli bulunmadığını” belirterek 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emeklilerin maaşına yansıtılması" çağrısında bulunmuştu. Bu beklentinin iktidar tarafından karşılanmaması “MHP’de de burukluk yaratmıştı.”

İktidar kanadı, hem vergi artışlarıyla birlikte hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turu sonrasında, 2024’ün başına dek Hazine’deki varlığın “güçleneceğini” öngörüyor. AKP’nin böylece hem bütçedeki açığı vergilerle birlikte kapatmayı hedeflediği hem de yerel seçimler öncesinde “bu kez emekli için kesenin ağzını açacağı” ileri sürülüyor. İktidar kanadı, Erdoğan’ın NATO zirvesi sonrası Bahçeli ile görüşmesinde, “Emekliye istenilen düzeyde zammın ileri bir tarihte olabileceğini belirttiği” ileri sürülmüştü. İktidar kanadının sözünü ettiği “ileri tarihin” Aralık 2023 ya da Ocak 2024 olduğu belirtiliyor. Erdoğan’ın, Mart 2024 yılında yapılması beklenen yerel seçimler öncesinde “Bahçeli’nin de isteğini kırmayarak, emekli aylıklarına yapılacak seyyanen artışları kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtmayı istediği” belirtiliyor.