EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz: Sınıf mücadelesi başlıyor

27 Kasım 2022 Pazar, 02:00

Partisinin 26. kuruluş yıldönümü nedeniyle köşe yazarları ile buluşan EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, dünyada ve Türkiye’de sınıf siyasetinin kimlik siyasetinin önüne geçtiği bir döneme girildiğine dikkat çekti.

Akdeniz, “Kimliklerinden ötürü sorun yaşanan kesimleri yok saymak gibi bir indirgemeci yaklaşım içinde olmamakla beraber parti olarak sınıf mücadelesinin demokrasi mücadelesi ile iç içe geçtiği bir yönelime geçeceğiz. Yani hakir görülme dönemi biraz geride kalıyor. Siz demodesiniz, siz işçi partisisiniz gibi kavramlar geride kaldı. Bizim açımızdan da geride kaldı” diye konuştu.

Türkiye’de son dönemlerde yaşanan olaylara değinen Akdeniz, bir toplumsal linç kültürü ile birleşmiş faşist kültürün toplum kitleleri içerisine yerleştirilmeye çalışıldığını ve rutin hale geldiğini söyledi. Akdeniz “2015 Haziran ve kasım seçimleri arasında yaşanan sürece benzer bir sürecin tezgâhlandığını” öne sürdü. Önümüzdeki seçimlerde sol ittifak çalışmalarına ilişkin Akdeniz “Partimiz Erdoğan’ı sevindirecek bir tutum içinde olmayacaktır” dedi.

(Ercüment Akdeniz)

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, iktidarın önümüzdeki dönemde planlarına ilişkin şunları söyledi:

HALK KREDİ VERİR Mİ?

BURADA kanlı bir döneme yeniden imza atılacağı görülüyor. Bu halktan öyle ya da böyle bir kez daha kredi alırlarsa eğer bu seçim virajını geçerlerse bu faşist düzeni yeniden tahkim edecekler. Ama öncesinde bunun adımlarını atıyorlar. O zaman sorun şurada; “Aman sokağa çıkmayın, aman provokasyona gelmeyin, aman iktidar bunu kullanır” söylemlerinin özellikle muhalefet cephesinden gelen söylemlerin karşılığı ne? Biz bunun böyle olmadığını düşünüyoruz.





kanlı bir döneme yeniden imza atılacağı görülüyor. Bu halktan öyle ya da böyle bir kez daha kredi alırlarsa eğer bu seçim virajını geçerlerse bu faşist düzeni yeniden tahkim edecekler. Ama öncesinde bunun adımlarını atıyorlar. O zaman sorun şurada; “Aman sokağa çıkmayın, aman provokasyona gelmeyin, aman iktidar bunu kullanır” söylemlerinin özellikle muhalefet cephesinden gelen söylemlerin karşılığı ne? Biz bunun böyle olmadığını düşünüyoruz. CUMHUR İttifakı en karanlık güçlerin ittifakı olarak karşımızdadır. Bunun yegâne karşıt mücadele gücü, halkın örgütlü kesimlerinin birleşerek alanlara inmesi ile mümkün olabilir. “Seçimi bekle” tutumunun en sorunlu, en problemli tutum olduğunu ve açılması gerektiğini düşünüyoruz.

MİTİNGLERİ BİLE YASAKLARLAR

BUNUN bir adım sonrası terör bahanesiyle seçim mitinglerinin de yasaklanmasıdır. Muhalefetin bir bütün olarak susturulacağı bir dönem olacak. Bunu ya hep birlikte aşacağız ya hep birlikte altında kalacak Türkiye.





bir adım sonrası terör bahanesiyle seçim mitinglerinin de yasaklanmasıdır. Muhalefetin bir bütün olarak susturulacağı bir dönem olacak. Bunu ya hep birlikte aşacağız ya hep birlikte altında kalacak Türkiye. EMEP’in kuruluşu küresel ölçekte ve Türkiye’de “Elveda proletarya” denen bir dönemin yaşandığı, işçi sınıfının tarihsel rolünü kaybettiği ve ideolojik kırılmaların yaşandığı bir döneme rastladı. 2023 yılında biz nereye geldik sorusuna yanıt vermemiz gerekirse, yeni bir çağ açılamadı. Yeni çağ denilen şey bir felaketler çağı oldu.

(Ercüment Akdeniz)

‘DEVRİMLER ÇAĞI OLACAK’