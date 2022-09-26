EMEP'li Ercüment Akdeniz, Emek ve Özgürlük İttifakı’na dair açıklamada bulundu: 'Deklarasyon güçlendirilecek'

26 Eylül 2022 Pazartesi, 04:00

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın (EÖİ) “genişleme” amaçlı yol haritasını anlattı.

HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun (SMF) bir araya gelerek oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, önceki gün kuruluşunu ilan etti. İttifak paydaşlarından EMEP lideri Akdeniz, ittifakın iki kutuplu siyasete sıkışmış yurttaş için üçüncü ve güçlü bir seçenek olduğunu kaydederek, “İlk buluşmanın en önemli yanı ortak ilkeler etrafında belirlenmiş deklarasyonumuzun ilan edilmesiydi. Çünkü farklı partileriz, hepimizi birleştiren Türkiye’nin acil ihtiyaçları. Artık elimizde yolumuza ışık tutacak ortak bir metin var” dedi.

"EN GENİŞ İTTİFAK"

Akdeniz, metin etrafında ittifakı oluşturan altı parti ve siyasi yapı ile birlikte randevular alacaklarını dile getirerek şunları söyledi: “Sosyalist Güç Birliği’ne (SGB) gideceğiz, onu oluşturan partilerle görüşeceğiz. Her birini çok önemsiyoruz. Dost partileriz ama mutlaka birlikte bir ittifak zemini bulmamız gerekiyor. Ardından solda, sosyalist örgütlenmelerdeki yapılarla görüşeceğiz. Sendika genel merkezleri, konfederasyonlar, merkezler, şubelere doğru ineceğiz. Görüşlerini, önerilerini, eleştirilerini alacağız ve mutlaka en geniş halk ittifakını oluşturacağız.”

Kasım ortasına dek “genişletme ve geliştirme” çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen Akdeniz, “Halkın ihtiyacı daha geniş bir ittifak. Bu nedenle de önümüzdeki 1.5-2 aylık süre zarfında genişletme çalışmasına devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. “Sahaya ineceğiz ve yeni katılımlarla daha büyük bir seçenek olarak ortaya çıkacağız” diyen Akdeniz, “Belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra da hep beraber yeni bir eylem, mücadele haritasını oluşturacağız. En geniş katılımla halkın da görüş ve eleştirileri doğrultusunda deklarasyonumuzda güçlendirme yapılacak” diye konuştu.

"MİLLET’TEN ÇAĞRI YOK"

Akdeniz, “Millet İttifakı ile bir görüşme, ittifaklar arası bir ittifak söz konusu olabilir mi” sorusuna, “Önümüzde böyle bir gündem yok, bize de gelmiş herhangi bir çağrı yok. Biz kendi seçeneğimizi büyütmeye bakacağız” yanıtını verdi. Akdeniz, “Emek ve Özgürlük İttifakı bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı” sorusunu ise “Seçim takvimi açıklandığında ne yapacağımızı ittifak belirler” şeklinde yanıtladı.