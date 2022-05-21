EMEP: 'Faşizmi bu ülkede kurumsallaştırmayacağız'

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 22:17

Rize’nin Fındıklı ilçesinde Emek Partisi (EMEP) ilçe örgütüne düzenlenen saldırının ardından demokratik kitle örgütleri açıklama yaptı.

Emek Partisi Fındıklı ilçe binasında yapılan açıklamada, “Gerici, ırkçı, toplumu ayrıştıran her türlü uygulamalara emekçi halkımızla birlikte, omuz omuza ve yan yana dayanışarak karşı çıkacağız. Bunu beraberce başaracağız” denildi.

EMEP Fındıklı İlçe Yöneticisi Fikret Yaşar’ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İşçi sınıfı ve emekçi halkımızın sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız bir Türkiye ve dünya mücadelesine yardımcı olan Emek Partisi Fındıklı İlçe Örgütüne karanlık ve gerici güçlerin yardımıyla saldırı gerçekleştirilmiştir.Hayat pahalılığının, yoksulluğun zirve yaptığı bir dönemde ülkeyi yöneten güç odaklarının toplumu terörize ederek baskı ve şiddetin dozajını arttırarak yönetmeye çalıştıklarını; gittikçe toplumu daha da gererek sünni biçimde kutuplaştıracakları görülüyor.

Öncelikle partimize yapılan bu saldırı sadece Emek Partisine yapılan bir saldırı değildir. İşçi sınıfı ve emekçi halkı çok yönlü kışkırtmalara, bölme hamlelerine karşı mücadele eden emek ve demokrasi güçlerine yapıldığını düşünüyoruz. Bizleri bölerek, parçalayarak, kutuplaştırarak yönetme yönteminizi boşa çıkaracağız. Birimize yapılan her tür yanlış uygulamaya hep birlikte karşı çıkacağız.

Bir avuç sermaye çevresinin çıkarını savunmak için uyguladığınız; daha da dozajı arttırmayı düşündüğünüz baskı ve şiddetle tek adam yönetimini yani faşizmi bu ülkede kurumsallaştırmayacağız. Özgür, eşit, tam bağımsız ve demokratik Türkiye mücadelesini genci, yaşlısı; kadını ve erkeği ile işçi sınıfı ve emekçi halkımızla er geç gerçekleştireceğiz. Gerici, ırkçı toplumu ayrıştıran her türlü uygulamalara emekçi halkımızla birlikte, omuz omuza ve yan yana dayanışarak karşı çıkacağız. Bunu beraberce başaracağız.”

Açıklamaya Sol Parti, ESP, HDP, TİP ve CHP Belediye Meclis Üyeleri katıldı.