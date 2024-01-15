EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros'a gözaltı

Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros "terör örgütü" propagandası iddiasıyla gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 12:29
EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros'a gözaltı
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Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros "terör örgütü" propagandası iddiasıyla gözaltına alındı.

Sema Barbaros'a yöneltilen suçlamanın 2024 tarihli olduğu ifade edildi.

Evrensel'in haberine göre, Sancaktepe İlçe Jandarma Karakoluna götürülen Sema Barbaros buradan da Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek.  


Emek Partisi gözaltı

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