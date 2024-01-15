EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros'a gözaltı
Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros "terör örgütü" propagandası iddiasıyla gözaltına alındı.
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Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros "terör örgütü" propagandası iddiasıyla gözaltına alındı.
Sema Barbaros'a yöneltilen suçlamanın 2024 tarihli olduğu ifade edildi.
Evrensel'in haberine göre, Sancaktepe İlçe Jandarma Karakoluna götürülen Sema Barbaros buradan da Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek.
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