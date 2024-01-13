9 asker şehit olmuştu... TKP'den açıklama: 'Seyirci kalmayacağız'

Türkiye Komünist Partisi, TSK'nin Irak'ta düzenlediği sınır ötesi harekatta 9 askerin şehit olmasına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti’ni düşman ve gayrı meşru görenlerin uluslararası dengelerin karanlığında kanlı bir stratejiyi hayata geçirme çabalarına seyirci kalmayacağız" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 12:08
9 asker şehit olmuştu... TKP'den açıklama: 'Seyirci kalmayacağız'
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Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı’nda bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olmasına yönelik tepkiler sürüyor.

"SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"

Şehitler için taziye mesajı paylaşan Türkiye Komünist Partisi (TKP), sınır ötesi operasyonla ilgili de şunları kaydetti:

"Başımız sağ olsun. Bir kez daha PKK saldırılarında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu öğrenmenin acısını yaşıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’ni düşman ve gayrı meşru görenlerin uluslararası dengelerin karanlığında kanlı bir stratejiyi hayata geçirme çabalarına seyirci kalmayacağız.

Türkiye’nin güvenliğini, sınır ötesi operasyonlara, sınırların her yönden ihlaline, yabancı üslere, NATO’ya, içeride emekçi halkı birbirine düşmanlaştıran politikalara bağlayanların da karşısında duracağız."


Asker Harekat Operasyon Pençe-Kilit sınır ötesi TKP Türkiye Komünist Partisi

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