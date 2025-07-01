EMEP'ten CHP'nin Saraçhane mitingine destek!

EMEP, CHP'nin bugün Saraçhane'de düzenlenecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine destek verdi.

İZMİR'DEKİ OPERASYONLARA TEPKİ

EMEP'ten mitinge çağrı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Güne saray rejiminin durmayan operasyonlarından birine uyandık. Aralarında İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı ve çok sayıda bürokrat olmak üzere 157 kişi gözaltına alındı. Çok açık ki tek adam yönetimi adeta siyasal kırım uyguluyor. Halk desteği zayıfladıkça, iktidarda kalabilmek için baskı dozunu daha da artıran Saray rejiminin, 19 Mart’ta başlattığı İBB operasyonlarının 100. günündeyiz. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ilçe belediye başkanlarının da olduğu çok sayıda kişinin tutuklandığı operasyon, halkın seçme ve seçilme hakkının gaspında sınır tanımayan iktidarın, faşizmi kurumsallaştıran uygulamalarını daha da derinleştirdi.

İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversite yönetiminin bu tutumunu protesto eden öğrencilerin barikatları yıkarak Saraçhane’ye akması, iktidarın baskı politikaları karşısında bunalanları ve ağır sömürü politikaları altında ezilen işçi ve emekçileri harekete geçirdi. Halkın Saraçhane ile birlikte ülke geneline yazılan ve yüzbinlerle başlayarak, milyonlara varan protestoları iktidarın İBB’ye kayyım atamasını engelleyen tutum olmuştur.

İBB’ye kayyım atamayı başaramayan tek adam iktidarı, durduğu an amaçlarını hayata geçirmesinin artık imkânsız hale geleceği hesabıyla operasyonlarını dalga dalga devam ettirirken, halkın, gençlerin, kadınların sokaklara taşan karşı koyuşları da devam etti, ediyor.

"YAŞANAN GÖZALTILAR, İKTİDAR ELİYLE ÖRGÜTLENEN NEFRETİN SOMUT BİR GÖSTERGESİ OLMUŞTUR"

Grev yasaklarında rekora imza atan, kamu işçilerini sefalete mahkûm etmek konusunda ısrarcı davranan Saray iktidarı, sandıkta kazanamadığı belediyelere yargı zoruyla çökme, gerçek gazetecileri gözaltı ve tutuklamalarla susturmaya çalışma, muhalefetin sesine yer veren sınırlı sayıdaki televizyonu RTÜK sopasıyla etkisiz hale getirmeye çalışıyor. 23. İstanbul Onur Yürüyüşü için Ortaköy’de bir araya gelen kitleye polisin saldırısı ve yaşanan gözaltılar, iktidar eliyle örgütlenen nefretin somut bir göstergesi olmuştur.

Ancak, bu ülkede işçi ve emekçilerin örgütlü tepkileri yıkılmaz sanılan iktidarların sonunu getirdi. Bugün de adalet işçi ve emekçilerin mücadelesiyle gelecektir. İşçi ve emekçileri, gençleri, kadınları bu akşam 20.30’da Saraçhane’de bir araya gelmeye çağırıyoruz. İBB operasyonları kapsamında, hukuksuz bir biçimde tutuklananlar serbest bırakılsın! Kayyım kararları alınsın ve belediye başkanları görevlerine iade edilsin!"