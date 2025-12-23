EMEP'ten Numan Kurtulmuş'un 'görüşme davetine' yanıt

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan imzası ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş’a gönderilen yazıda, Kurtulmuş'un daveti ile bugün saat 14.00'te yapılacak görüşmeye katılmayacaklarını bildirdi.

Emek Partisi dahil grubu bulunmayan partilerin rapor yazım aşamasında yer alınmayacağını basından öğrendiklerini açıklayan Bayhan, Kurtulmuş’un bugünkü görüşmeye yalnızca grubu bulunmayan partileri davet etmesinin bu durumu teyit ettiğini belirtti.

Komisyonun karar alma süreçlerinde grubu bulunmayan partileri yok sayıldığını, bu durumun rapor yazım sürecinde de devam ettirildiğini belirten Bayhan, “Mecliste yapılması gereken yasal düzenlemelerin çerçevesini çizmek üzere bir rapor hazırlanmasını içeren bu aşama, Komisyon çalışmalarının en somut ve en önemli aşamasıdır. Böyle bir aşamada sadece sohbet ve görüş alışverişini içeren bu davet Emek Partisi açısından kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

"ANTİ DEMOKRATİK TUTUMUN MEŞRULAŞTIRILMASINDAN BAŞKA BİR ANLAMI OLMAYACAK"

EMEP’in hazırladığı raporu komisyona ilettiklerini hatırlatan Bayhan, şunları kaydetti:

"Gelinen noktada ihtiyaç olan göstermelik bir 'görüş alışverişi' değil, rapor yazım sürecinin demokratik temelde bir tartışma ve katılımla yürütülmesidir. Saray iktidarı ve Cumhur İttifakı temsilcilerinin komisyona sunduğu raporların kalıcı barış ve demokratikleşmeye hizmet etmekten uzak içerikleri buna olan ihtiyacın önemini açıkça göstermektedir.

Bu bağlamda, yapılan görüşme davetinin bizim açımızdan 'önerilerimizi tekrar etmekten', Komisyon Başkanlığı açısından da 'kapsayıcı davranıyoruz görüntüsü vermekten' ve rapor yazım sürecinin dışında tutulmamızı da içeren anti demokratik tutumun meşrulaştırılmasından başka bir anlamı olmayacağı kanaatindeyiz. Bunun içinde görüşmeye katılmayacağımızı belirtiyoruz. Hazırlanacak rapora ilişkin tutumuzun ne olacağına ise raporun içeriğine bağlı olarak, partimizin yetkili kurullarınca karar verilecektir. Komisyon çalışmalarına katılmayı bu anlayışla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.