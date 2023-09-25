Fatih Erbakan 'yerel seçim' planını açıkladı: 'Şu andaki hazırlığımız...'

Yayınlanma: 25.09.2023 - 13:49

Güncelleme: 25.09.2023 - 13:50

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

Burada depremzedeler ile görüşen Erbakan, daha sonra gazetecileri ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, belediyecilik denilince akıllara Milli Görüş'ün geldiğini öne sürdü.

"ŞU ANDAKİ HAZIRLIĞIMIZ..."

1994 yılındaki ruhu yeniden getirebilmek için 31 Mart seçimlerine büyük bir gayretle hazırlandıklarını ifade eden Fatih Erbakan, şöyle dedi:

"İnşallah belediyecilikte, belediyelerimizde tertemiz yeni bir sayfayı açmak ve ahiret öncelikli siyaset yapan, makam için, rakam için, mevki için, koltuk için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımızla bu efsane hizmetleri yeniden gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Malatya'da da inşallah aday göstereceğiz. Hem ilçelerde, hem büyükşehir belediyesinde.

Diğer illerimizde de aynı şekilde. Şu andaki hazırlığımız tüm il ve ilçelerde, beldelerde Yeniden Refah Partisi adaylarıyla seçime gitme yönünde. Bu doğrultuda bütün il ve ilçe teşkilatlarımızla ve genel merkezimizde aday adaylığı başvurularını alıyoruz. İnşallah ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlı olur."