EMEP'li İskender Bayhan, kaçak ocaktaki vahşeti Bakan Işıkhan'a sordu

Yayınlanma: 14.11.2023 - 16:21

Güncelleme: 14.11.2023 - 16:21

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Zonguldak’ın Baştarla Mahallesi Kırat bölgesinde kaçak maden ocağında çalışan 50 yaşındaki Afgan uyruklu Vezir Mohammed Nortan’ın darp edilerek öldürülmesinin ardından cesedinin yakılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Geçim kaygısı ile güvencesiz, kuralsız ve kayıt dışı çalışmak zorunda kalan binlerce işçinin sermayenin kar ve rant hırsı pahasına yaşamını kaybettiğini ifade eden Bayhan, “üretim alanları adeta bir savaş alanına dönmüştür” dedi.

Kaçak madenin deşifre olmaması için ocak sahiplerinden Hakan Kornoş’un işçilere baskı yaptığını, kamera açılarını değiştirdiğini ve Nortan’ın tüm elbiselerini sobaya atarak yaktığının altını çizen Bayhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a “Denetim görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında idari soruşturma başlatılmış mıdır?” diye sordu.

Bu iş cinayetinden aynı zamanda eski MHP Gelik Belde Başkanı da olan ocak sahibi Hakan Kornoş’un sorumlu olduğunu belirten Bayhan, “Yaşanan iş cinayetini göçmen işçilerin çalışma şartları ve haklarıyla ilgili bir sorunun parçası olarak görüyor musunuz ve bu konuda hükümetinizin planları nelerdir?” diye sordu.

IŞIKHAN'DAN YANIT BEKLEYEN SORULAR

Bayhan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan tarafından yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

1-Zonguldak'ta bulunan kaçak maden ocağında çalışan göçmen işçi Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedi yakılmış halde bulundu. Cinayete ilişkin ceza soruşturması başlatılmış mıdır?

2-Olayla ilgili ifadesi alınan tanıkların beyanları doğrultusunda, Nourtani'nin ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan maden ocağı sahibi Enver G., Hakan Kornoş ve yardım eden diğer beş kişi hakkında hangi suçlamalar yöneltilmiştir.

3-Göçmen işçi Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedi üzerinde yapılan ön otopside çok sayıda kırık tespit edildiği belirtilmiştir. Nourtani'nin ölüm nedeni ve detayları kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?

4-Kaçak maden ocaklarında çalıştırılan göçmen işçiler ile ilgili ne gibi önlemler alınmıştır ve bu işçilerin çalışma şartları ve haklarıyla ilgili bir denetim yapılmış mıdır? Denetim görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında idari soruşturma başlatılmış mıdır?

5-Zonguldak'taki kaçak maden ocaklarının denetlenmemesi, işçilerin yasal statüsünün olmaması ve dolayısıyla hak talep edememeleri gibi sorunlara karşı alınacak önlemler nelerdir?

6-Bu olayı göçmen işçilerin çalışma şartları ve haklarıyla ilgili bir sorunun parçası olarak görüyor musunuz ve bu konuda hükümetinizin planları nelerdir?

7-Afganistan uyruklu işçilerin kömür işletmecileri için "bulunmaz nimet" olduğu ifade edilmiş. Yasal statüde çalışan işçilere göre kaçak çalışan Afganistan uyruklu işçilere daha düşük ücret ve sigorta ödemesi uygulandığı iddia ediliyor. Bu durumla ilgili olarak alınacak önlemler nelerdir?

8-Zonguldak'ta göçmen işçilerin çalışma şartları ve hakları konusunda hangi sivil toplum örgütleri ve insan hakları kuruluşları tarafından daha önce yapılmış raporlar veya açıklamalar bulunmaktadır, Bakanlığınızın bu konudaki çalışmaları nelerdir?