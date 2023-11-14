Yakılan madencinin eşi yaşadıklarını anlattı: ‘Bize zarar verirler diye korkuyoruz’

Yayınlanma: 14.11.2023 - 15:32

Güncelleme: 14.11.2023 - 16:01

Zonguldak'ta Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta 10 Kasım'da yaşanan vahşette, yoldan geçenler, yandaki ormanda yanmış cesedi fark edip ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Benzin dökülerek yakıldığı belirlenen ceset, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye (50) ait olduğunu belirlendi.

Otopside Nourtani'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Nourtani'nin kaçak ocakta fenalaştıktan sonra hareketsiz haldeki bedeninin battaniyeye sarılıp götürüldüğü ormanda Hakan Körnöş, Enver Gideroğlu ve Ahmet Aydın tarafından benzinle yakıldığı ortaya çıktı.

“3 HAFTADIR ÇALIŞIYORDU”

Zonguldak'ta ormanda yanmış cesedi bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin eşi Kamergul Maliki (37), oğulları yürüme engelli Sayid Mohammad (20), Pir Mohammad (15), işitme engelli Ali Rıza (12), Said Riza Nourtani (2) ve gelini Şaziye Mohammadi (18) ile birlikte 2 odası olan sobalı evde yaşadıklarını belirtti.

Kamergul Maliki, Türkiye'deki oturum izni başvurularının 3 kez reddedildiğini belirterek, “Büyük oğlumun bacağı sakat. Trafik kazası nedeniyle kesildi. Bir oğlum 15 yaşında, diğeri işitme engelli. O yüzden sadece babaları çalışıyordu. Benim kaçak madene gittiğinden haberim yoktu. Bir Afgan arkadaşı bu işi bulmuş. Başka iş bulamamış. 3 haftadır orada çalışıyordu" dedi.

“AKRABALARI BİZE ZARAR VERİR DİYE KORKUYORUZ”

Tutuklanan şüphelilerin serbest kalmasından endişe ettiğini ifade eden Maliki, "Cezasını çekmesini istiyorum. O kadar ani yaşandı ki ne yapacağımı düşünmedim. Ne olacağını Allah bilir, sadece eşim için üzülüyorum" diye konuştu.

Şüpheli yakınlarının kendilerine zarar vermesinden korktuğunu anlatan Maliki, "Polisler 'Korkarsanız bize gelin söyleyin' dediler. Eşimi öldürenler şu an hapisteler ama onların akrabaları gelip bize zarar verirler diye çok korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailenin tek çalışanı olan Nourtani'nin İran'da trafik kazasında bakımsızlıktan bacağını kaybeden büyük oğlu Sayid Mohammad Nourtani ise "Babamın gidişiyle geleceğimizin de gittiğini düşünüyorum" dedi.