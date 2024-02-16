EMEP'li Sevda Karaca açıkladı: Gaziantep Şehir Hastanesi’nde skandal... Hastalar eve gönderildi!

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep Şehir Hastanesi’nde tedavi gören kanser hastalarının ilaç bulamadığını ve cihaz bozukluğu nedeniyle tedavilerinin yapılamadığını açıkladı. Karaca, söz konusu skandalla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sorular sordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 13:43
EMEP'li Sevda Karaca açıkladı: Gaziantep Şehir Hastanesi’nde skandal... Hastalar eve gönderildi!
Abone Ol google-news

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep Şehir Hastanesi’nde “Acil PET/CT çekilmesi gerekir” denilerek sevk edildiği Nükleer Tıp Merkezi’nde yaklaşık 1 ay sonraya randevu verilen hastalara önce ilaç yok denildiğini ve ardından cihazın bozulduğu söylenerek hastalar evlerine gönderildiğini açıkladı.

"HASTALAR SEÇENEKSİZ BIRAKILDI"

Güneyin Sesi Gazetesinin haberine göre Karaca, yaklaşık 10 yıl boyunca tamamlanması beklenen ve geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla resmi açılışı yapılan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin cihaz ve hekim eksiğinin sürekli haberlere konu olduğunu belirterek “Yap-İşlet-Devret modeliyle uluslararası sermayeye hasta garantisi verilerek “anahtar teslim” olarak yapılan hastanede; açılmasının üzerinden birkaç ay geçmeden cihazların bozulması dolayısıyla sağlık hizmetinin verilememesi bir skandaldır. Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılması ile birlikte onkoloji başta olmak üzere birçok hastane şehir hastanesi kampüsüne taşınmıştır. Kanser, teşhiste ve tedavide zamanla yarışılan önemli bir hastalıkken Şehir Hastanesi’ni açmak uğruna diğer hastanelerin kapatılmasıyla hastalar seçeneksiz bırakılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Göz Atın
Kanser tedavisinde alternatif yöntemlere dikkat: Her doğal ürün güvenli olmayabilir

Kanser tedavisinde alternatif yöntemlere dikkat: Her doğal ürün güvenli olmayabilir
Ankara'daki köklü hastaneler gözden çıkarıldı

Ankara'daki köklü hastaneler gözden çıkarıldı

BAKAN KOCA'YA SORULAR

Milletvekili Karaca Bakan Koca’dan şu soruların yanıtını istedi:

1- Gaziantep’te kanser teşhisi ve tedavisi uygulamaya yeterli kamu hastanesi sayısı kaçtır? Kaç tane hastanede onkoloji bölümü bulunmaktadır? Onkolog hekim sayısı kaçtır?

2- Yap-işlet-devret modeliyle anahtar teslim yapılması gereken Gaziantep Şehir Hastanesinde kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan kaç tane cihaz tahsis edilmiştir? Bu cihazların kaçı çalışır durumdadır? Şehir Hastanesine kapatılan diğer hastanelerden getirtilen cihaz var mıdır?

3- Gaziantep’te kanser teşhisi konulan ve kanser tedavisi gören hasta sayısı kaçtır? Bu hastaların yaş, cinsiyet ve kanser türü dağılımı nedir?

4- Kanser hastalarının tanı ve evrelerinin belirlenmesi amacıyla çekilmesi gereken PET/CT için gerekli ilaç Gaziantep Şehir Hastanesinde neden bulunmamaktadır?


Sevda Karaca haberleri Şehir hastanesi haberleri kanser hastaları haberleri

İlgili Haberler

EMEP'li Sevda Karaca uyardı... Torba Yasa'daki tehlike!

EMEP'li Sevda Karaca uyardı... Torba Yasa'daki tehlike!
EMEP'li Sevda Karaca çamurlu paltosunu Meclis'e getirdi: 'Yoksul eti yiyip kan içiyorsunuz!'

EMEP'li Sevda Karaca çamurlu paltosunu Meclis'e getirdi: 'Yoksul eti yiyip kan içiyorsunuz!'
EMEP'li Sevda Karaca anlattı! Özak Tekstil işçileri hala direniyor...

EMEP'li Sevda Karaca anlattı! Özak Tekstil işçileri hala direniyor...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çorum'da can pazarı... Yolcu otobüsü alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var!

Çorum'da can pazarı... Yolcu otobüsü alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var!
21 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’de… Elektrogitar virtüözü Yngwie Malmsteen Harbiye’de sahne alacak

21 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’de… Elektrogitar virtüözü Yngwie Malmsteen Harbiye’de sahne alacak
Özgür Özel'den İzmir'de 'değişim' mesajı: Bundan sonraki devir teslimde!

Özgür Özel'den İzmir'de 'değişim' mesajı: Bundan sonraki devir teslimde!
İklim krizi ‘fındığı’ da vurdu; rekoltede sert düşüş…

İklim krizi ‘fındığı’ da vurdu; rekoltede sert düşüş…
Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: AKP'li rektör Nükhet Hotar büyükelçi oldu!

Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: AKP'li rektör Nükhet Hotar büyükelçi oldu!
Mısır’da gezilecek yerler neler? Mısır’dan ne alınır? Mısır gezi turu, rehberi

Mısır’da gezilecek yerler neler? Mısır’dan ne alınır? Mısır gezi turu, rehberi
Meteoroloji açıkladı: 15 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 15 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Erzincan’da kayıp işçileri arama çalışmaları devam ediyor! Bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi

Erzincan’da kayıp işçileri arama çalışmaları devam ediyor! Bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi