EMEP'li Sevda Karaca açıkladı: Gaziantep Şehir Hastanesi’nde skandal... Hastalar eve gönderildi!

Yayınlanma: 16.02.2024 - 13:43

Güncelleme: 16.02.2024 - 13:43

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep Şehir Hastanesi’nde “Acil PET/CT çekilmesi gerekir” denilerek sevk edildiği Nükleer Tıp Merkezi’nde yaklaşık 1 ay sonraya randevu verilen hastalara önce ilaç yok denildiğini ve ardından cihazın bozulduğu söylenerek hastalar evlerine gönderildiğini açıkladı.

"HASTALAR SEÇENEKSİZ BIRAKILDI"

Güneyin Sesi Gazetesinin haberine göre Karaca, yaklaşık 10 yıl boyunca tamamlanması beklenen ve geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla resmi açılışı yapılan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin cihaz ve hekim eksiğinin sürekli haberlere konu olduğunu belirterek “Yap-İşlet-Devret modeliyle uluslararası sermayeye hasta garantisi verilerek “anahtar teslim” olarak yapılan hastanede; açılmasının üzerinden birkaç ay geçmeden cihazların bozulması dolayısıyla sağlık hizmetinin verilememesi bir skandaldır. Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılması ile birlikte onkoloji başta olmak üzere birçok hastane şehir hastanesi kampüsüne taşınmıştır. Kanser, teşhiste ve tedavide zamanla yarışılan önemli bir hastalıkken Şehir Hastanesi’ni açmak uğruna diğer hastanelerin kapatılmasıyla hastalar seçeneksiz bırakılmıştır” ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA'YA SORULAR

Milletvekili Karaca Bakan Koca’dan şu soruların yanıtını istedi:

1- Gaziantep’te kanser teşhisi ve tedavisi uygulamaya yeterli kamu hastanesi sayısı kaçtır? Kaç tane hastanede onkoloji bölümü bulunmaktadır? Onkolog hekim sayısı kaçtır?

2- Yap-işlet-devret modeliyle anahtar teslim yapılması gereken Gaziantep Şehir Hastanesinde kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan kaç tane cihaz tahsis edilmiştir? Bu cihazların kaçı çalışır durumdadır? Şehir Hastanesine kapatılan diğer hastanelerden getirtilen cihaz var mıdır?

3- Gaziantep’te kanser teşhisi konulan ve kanser tedavisi gören hasta sayısı kaçtır? Bu hastaların yaş, cinsiyet ve kanser türü dağılımı nedir?

4- Kanser hastalarının tanı ve evrelerinin belirlenmesi amacıyla çekilmesi gereken PET/CT için gerekli ilaç Gaziantep Şehir Hastanesinde neden bulunmamaktadır?

