Emin Ekmen'in oğlunun düğünü DEVA ve AKP'lileri buluşturdu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Ekmen’in oğlu Bedirhan Ekmen, Zeynep Yiğit ile Ankara’da evlendi. Düğünde DEVA ve AKP yöneticileri bir araya geldi.

ANKA
20 Kasım 2022 Pazar, 11:47
Emin Ekmen'in oğlunun düğünü DEVA ve AKP'lileri buluşturdu
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Ekmen’in oğlu Bedirhan Ekmen ile Zeynep Yiğit dün gece Ankara İncek’te evlendi.

AKP kurucularından, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile AKP'li eski bakanlar Hüseyin Çelik ve Mehmet Şimşek de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte nikah şahitliği yaptı. Nikaha, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de katıldı.

Nikah törenine katılamayan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da telgraf göndererek genç çifti ve aileleri kutladı.


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