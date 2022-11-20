Emin Ekmen'in oğlunun düğünü DEVA ve AKP'lileri buluşturdu
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Ekmen’in oğlu Bedirhan Ekmen, Zeynep Yiğit ile Ankara’da evlendi. Düğünde DEVA ve AKP yöneticileri bir araya geldi.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Ekmen’in oğlu Bedirhan Ekmen ile Zeynep Yiğit dün gece Ankara İncek’te evlendi.
AKP kurucularından, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile AKP'li eski bakanlar Hüseyin Çelik ve Mehmet Şimşek de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte nikah şahitliği yaptı. Nikaha, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de katıldı.
Nikah törenine katılamayan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da telgraf göndererek genç çifti ve aileleri kutladı.
Video Haberler
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
En Çok Okunan Haberler
-
- O hastane için harekete geçildi
- 'Soylu ile ilgili belgelerimiz var'
- AKP psikolojik sınırın altında!
- Sigortalılık başlangıç tarihi...
- Sen misin İYİ Partili ismin elini sıkan!
- Soylu'yu değil, Yerlikaya'yı aramış!
- Matrah düzenlemesinde tarih belli oldu
- Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı!
- 'Yan yana bile gelmemeye özen gösteriyorlar'
- İstiklal'deki terör saldırısında yeni gelişme