Emine Erdoğan 'kimliksiz' oy kullandı
İkinci tur için oy kullanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan kimliğini göstermedi. O anlar kameralara anbean yansıdı.
Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Yurttaşlar 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.
Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Siyasi liderler de eşleri ile birlikte sabah saatlerinde sandık başına geldi.
EMİNE ERDOĞAN KİMLİĞİNİ GÖSTERMEDİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için İstanbul'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda oylarını kullandı.
Recep Tayyip Erdoğan oy kullanırken kimliğini sandık görevlisine verdi. Emine Erdoğan'ın oy kullanma işlemi sırasında kimliğini ibraz etmemesi dikkat çekti.
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