Oy verme saat kaçta bitecek? Saat kaça kadar oy kullanılıyor?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 08:45

Güncelleme: 28.05.2023 - 08:45

Yurttaşlar, 14 Mayıs'ta 13. cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için oy kullanmıştı. Yapılan oy sayımlarının ardından cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Türkiye, oy kullanmak için bugün yeniden sandık başına gidiyor. Oy kullanma saatleri merak ediliyor. İşte ayrıntılar..

OY KULLANMA SAAT KAÇTA BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, hazırlıklar 07.00-08.00 saatlerinde tamamlanacak, oy verme işlemi 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'ye kadar sürecek.

