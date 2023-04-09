Emine Erdoğan'ın özel kalemi CHP listesinde iddiası
Milletvekillerinin son halinin belirleneceği listeye ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın eski özel kalemi Sema Silkin Ün’ün CHP listelerinden aday olacağı öne sürüldü.
CHP, bugün liste mesaini tamamlamak için Genel Merkez'de MYK toplantısı düzenledi.
PM’de son halinin belirleneceği liste ise merakla bekleniyor.
Millet İttifakı seçim yarışına CHP ve İYİP'in çıkaracağı listelerle girecek. DP, SP, Deva ve Gelecek Partisi milletvekili adayları CHP listelerinden gösterilecek.
TELE1 Muhabiri Engin Açar'ın aktardığına göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın eski özel kalemi Sema Silkin Ün, CHP listelerinden aday olacak. Açar, Ün’ün Denizli’den DEVA Partisi’nin kontenjanın aday gösterileceğini söyledi.
Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek.
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