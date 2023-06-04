Emine Erdoğan'ın yakın koruması 'pardösü' gecikince sinirlendi
Önceki gün Saray'da düzenlenen törende, Emine Erdoğan'ın yakın korumasının sinirlendiği anlar kameralara yansıdı. Erdoğan'ın koruması, 'pardösünün' gecikmesine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonucunda tekrar cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün TBMM'de yemin etti. Erdoğan yemin sonrası Saray'da gerçekleştirilen göreve başlama törenine katıldı. Törene dünya liderleri yoğun katılım gösterdi.
O ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan'ın yakın koruması sosyal medyada dikkat çekti.
Erdoğan çifti Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'ye geldi. Şeref holünden giriş yapıldığı sırada Emine Erdoğan'ın pardösüsü unutuldu.
Emine Erdoğan'ın yakın koruması devreye girerek, pardösünün gecikmesine sinirlendiği o anlar canlı yayında kaydedildi.
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