Emniyet 'belediyeler jammer kullanamaz' dedi: İBB'nin AKP döneminde kullanıldığı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 30.04.2025 - 00:29

Güncelleme: 30.04.2025 - 00:33

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'nun toplantı yaptığı otelde valizlerde jammer olduğunun belirlenmesi üzerine "Belediye başkanları ve belediyelerin frekans kesici kullanması Türk Ceza Kanu'na göre suçtur" açıklamasını yapmıştı.

Emniyetin açıklamasının ardından İBB'nin AKP'li Kadir Topbaş yönetimindeki dönemde de 'jammer' kullandığı ortaya çıktı.

Ekol TV'de yayınlanan programda Gazeteci Şaban Sevinç, Bilişim Uzmanı Ramazan Kılıçlı'ya "Kadir Topbaş döneminde İBB'ye jammer verdiniz mi?" sorusunu yöneltiyor.

Kılıçlı ise verdiği yanıtta "Evet verdik, konvoyunda kullanılıyordu, güvenlik amaçlı" ifadesini kullandı.