CHP'li Öztunç'tan 'jammer' tepkisi: 'İmamoğlu’na yasak ama Bilal Erdoğan’a serbest, öyle mi?'

Yayınlanma: 29.04.2025 - 13:48

Güncelleme: 29.04.2025 - 13:48

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AK PARTİLİLERE SERBEST AMA MUHALİFLERE YASAK"

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir otel ziyareti sırasında bavullarla taşınan jammerların bazı yayın organlarından servis edilmesinin ardından başlayan tartışmalara ilişkin konuşan Öztunç, şöyle konuştu:

"Jammer kullanmak İmamoğlu’na yasak ama Bilal Erdoğan’a serbest, öyle mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 16 milyonluk bir kentin belediye başkanı, dünyanın en büyük metropollerinden birinin belediye başkanı jammer kullanamayacak ama Bilal Erdoğan kullanabilecek... Bilal Erdoğan’ın gezilerine bakın, jammerlar, her türlü frekans kesiciler mevcut. Erdoğan ailesine, AK Partililere serbest ama muhaliflere yasak. Emniyet Genel Müdürlüğü, ‘Belediye başkanları kullanamaz, suçtur’ diyor. Hangi belediye başkanları? Kahramanmaraş’ın belediyesi, 2011 tarihinde jammer ihalesi açmış. Kahramanmaraş Belediyesi jammer alabiliyor, ihale açıyor ama İBB Başkanı kullanamıyor, öyle mi? Van Gürpınar Belediyesi 2017 tarihinde, bir adet araç tipi jammer için ihale açmış. Öyle bir dönemdeyiz ki demokrasi yok, hükümet siyasi rakiplerini dinliyor, dinletiyor, onların atacağı siyasi hamleleri öğrenmeye çalışıyor. Burada asıl ayıp jammerın kullanılır hale gelmesidir. AKP devleti kullanarak herkesi dinlettiği için rakipleri de jammerları kullanmak durumunda kalıyorlar."

"ERDOĞAN KOLTUĞU İÇİN DEMOKRASİYİ BİTİRİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yurt dışındaki yatırım görüşmelerini de eleştiren Öztunç, ekonominin iktidarın siyasetine kurban gittiğini belirterek, "Sayın Mehmet Şimşek, boşa kürek çekiyorsun. Amerika’da, IMF’de, Dünya Bankası’nda boşa kürek çekiyorsun. Yabancı yatırımcılara gidiyorsun, 2 bine yakın yatırımcıyla görüştüğünü söylüyorsun. Sen kaşıkla topluyorsun, birileri kepçeyle dağıtıyor. Yurt dışında yalvararak, minnet ederek kaşıkla topluyorsun; senin Cumhurbaşkanı’n kepçeyle dağıtıyor. Şimşek diyor ki, ‘Yabancı yatırımcılarla yaptığımız sohbette ilk soru, Türkiye’nin iç siyasi dengesi.’ Daha çok sorarlar bunu sizde bu akıl, bu Genel Başkan oldukça, Türkiye’de demokrasiyi katletmeye devam ettikçe daha bu sorularla çok muhatap olursun. Erdoğan koltuğu için Türkiye demokrasisini bitiriyor. Sadece demokrasiyi değil, ekonomiyi bitiriyor" diye konuştu.

Öztunç, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depreme dikkat çekerek 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan mağduriyetlerin hala devam ettiğini şu sözlerle ifade etti:

"Siyaset, bürokrasi, medya unutmuştu depremi. Ta ki İstanbul’da deprem kendini yeniden hatırlatana kadar. Deprem kendisini hatırlatmadan tedbir almak gerekir, dirençli kentler yaratmak gerekir ama Türkiye’de şöyle bir şey var: Deprem oluyor, arama kurtarma çalışmaları, magazinel haberler... Sonra herkes işine bakıyor, unutuyorlar ta ki yeni deprem olana kadar. Kanal İstanbul’a harcayacağın parayı İstanbul’un dirençli bir kent haline getirilmesine harcasana. Ne idiği belirsiz bir Kanal İstanbul, rant elde edilmek için kurulmuş bir masal. Para oraya akacak, rant elde edilecek; peki İstanbul’un deprem gerçeği ne olacak? 6 Şubat depreminin üzerinden 1000’e yakın gün geçiyor. Kahramanmaraş hala perişan, deprem bölgesi hala sıkıntı içinde. Konteyner kentler zar zor kurulmuştu, şimdi konteyner kentte yaşayan yurttaşlara ‘Çıkın’ deniyor. Nereye gidecek bu insanlar? ‘Devlet size daha ne kadar baksın’ diyorlar. Devlet bakacak, görevi bu."