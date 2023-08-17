Emniyet müdürü Hanifi Zengin kimdir?

Yayınlanma: 17.08.2023 - 14:30

Güncelleme: 17.08.2023 - 14:30

Hanifi Zengin, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. 59 Emniyet Müdürü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü ve Müdür Yardımcısı olarak atandı. Atama listesine göre, Güvenlik Şube Müdürü Muhammet Hanifi Zengin, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Zengin’in yerine yardımcısı Rıdvan Varlı getirildi.

HANİFİ ZENGİN KİMDİR?

Hanifi Zengin 2002 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu.

Geçmişte Ağrı, Bitlis, Antalya’da görev yapan Zengin, Fatih Tınas’ın Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne tayin olmasının ardından İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne atandı.

Zengin, sağlıkçıların 7 Temmuz 2022’de yaptıkları eylemi takip eden gazetecilere şiddet gösterdi ve tehdit etti.

Artı TV kameramanı Bilal Meyveci’ye yönelik tehditlerinin ardından MLSA Hukuk Birimi “görevi kötüye kullanmak”, “tehdit”, “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali” yönünden suç duyurusunda bulundu ve suç duyurusu üzerine Zengin hakkında tahkikat başlatıldı.

Hanifi Zengin'in, 26 Haziran'daki Onur Yürüyüşü’nde de kadın ve LGBTİ+'ları taciz ettiği anların videoya da yansıdı. Hak örgütlerinin suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda İstanbul Valiliği polisin şiddetini “orantılı” bularak ‘soruşturmaya izin yok’ kararını verdi.