Emniyet Personel Başkanı'na FETÖ suçlaması: 'Saatli bomba Ali Yerlikaya'nın kucağında'

Yayınlanma: 26.01.2024 - 16:47

Güncelleme: 26.01.2024 - 16:47

Emniyet teşkilatında beklenen birinci sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine terfi işlemi geçen hafta gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasıyla yayınlanan terfi listesinde 127 emniyet müdürü yer aldı.

"ADETA BİR SAATLİ BOMBA..."

T24 yazarı Tolga Şardan, "Emniyet cenahı adeta bir saatli bombanın pimini çekip Bakan Yerlikaya'nın kucağına atmış durumda. Emniyet'te işler Yerlikaya'nın istediği gibi gitmiyor, bu belli" dedi.

31 Aralık'a kadar yapılması gereken 2023 yılı terfileri, Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı süreci nedeniyle 31 Aralık'a kadar yapılması gereken terfilerin geciktiğini vurgulayan Şardan, eldeki kadro az olduğu için terfi sırası gelenlerin tamamının üst rütbeye yükselemediğini ifade etti.

Terfi sırası gelen ancak üst rütbeye yükselemeyen müdürlerden Ömer Zeren'in mevcut Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanı Ahmet Acar'ı sosyal medya hesabı üzerinden hedef aldığını belirten Tolga Şardan, şunları kaydetti:

"Zeren'in paylaşımlarında Acar'ın, geçmişte FETÖ'yle temasının bulunduğunu, bu konudaki bazı işlemleri gizlediğini ve şimdi de mevcut göreviyle FETÖ'cü olmayanlara yönelik terfi hakkını vermediğini iddia etti."

"BİR DÖNEM ERDOĞAN'IN KORUMA EKİBİNDEYDİ..."

Terfi listesinde ismi bulunan İhsan Zorlu'nun kendisi gibi polis olan ağabeyi Eyüp Şadi Zorlu'nun Bylock kullandığı gerekçesiyle 15 Temmuz 2016'dan sonraki süreçte gözaltına alındığını ve meslekten ihraç edildiğini vurgulayan Şardan, şunları yazdı:

"İddiaya göre; Eyüp Şadi Zorlu, Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla aranırken, Konya'daki kardeşi İhsan Zorlu'nun evinde yakalandı. Bu süreçte İhsan Zorlu açığa alındı, sonra göreve döndü. Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinde görev aldı. Antalya'da il emniyet müdür yardımcısıydı. AKP'den 2018'de milletvekili aday adayı oldu. Siyasetten yeniden polisliğe döndü. Ve geçen haftaki terfi listesinde yer alıp birinci sınıf emniyet müdürü oldu.

Suçların şahsiliği prensibi dikkat alınmalı. Bireylere bu gözle bakılmalı her zaman. Fakat bu bakışlarda, kişiye göre elbette ayrımcılık yapılmaksızın. Benzer durumdaki pek çok teşkilat mensubu ihraç edilirken, mahkemelerde yargılanırken..."