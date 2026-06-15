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Emniyet'te NATO Zirvesi

Emniyet'te NATO Zirvesi

15.06.2026 13:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Emniyet'te NATO Zirvesi

Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine sayılı günler kala Başkent'te Emniyet Genel Müdür Ali Fidan ve il emniyet müdürlerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı.

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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO Zirvesi öncesi il emniyet müdürlerinin katılımıyla alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin genel değerlendirme toplantısı yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Merkez Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlerinin katılımıyla, NATO Zirvesi kapsamında alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin "Genel Değerlendirme Toplantısı"na başkanlık etti.

Açıklamaya göre toplantıda, "zirvenin huzur ve güven içerisinde yapılması"na yönelik güvenlik planlamaları, koordinasyon süreçleri ve alınacak tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

İlgili Konular: #emniyet genel müdürlüğü #NATO zirvesi