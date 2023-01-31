Emniyet'in 'Kılıçdaroğlu' hesabı: Gaffar Okkan anması için araç vermedi

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 11:44

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 11:44

Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği’nin (TEMMÜDDER) Gaffar Okkan anması için Emniyet Genel Müdürlüğü’nden istediği araç bu yıl verilmedi. Gerekçenin, TEMÜDDER’in geçen yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun buluşmasına katılması olduğu bildirildi.

T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü yazısının “Emniyet’in küçük hesabı” başlıklı bölümünde TEMMÜDDER’e verilmeyen aracı gündeme getirdi.

TEMÜDDER’in, her yıl olduğu gibi bu yılki anma töreni için de Ankara’dan bir grup emekli emniyet müdürünü Gaffar Okkan’ın mezarının bulunduğu Hendek’e götürmeyi planladığını aktaran Şardan, “Planlama kapsamında yine her yıl olduğu gibi Emniyet Genel Müdürlüğü’nden bir araç talebinde bulunan dernek yönetimi bu kez araç olmadığı gerekçesiyle ‘ret’ yanıtı aldı” dedi.

Yanıt üzerine TEMÜDDER Genel Başkanı İsmail Çalışkan’ın, sözlü yaptıkları araç talebini bir kez de yazılı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderdiğini kaydeden Şardan, “Gelen yanıt aynıydı: Aracımız yok” ifadesini kullandı.

“Evet, koskoca emniyet teşkilatının 20 kişiyi, terör eyleminde şehit edilmiş Ali Gaffar Okkan’ı anma töreni için Hendek’e götürmek için aracı yoktu! Çalışkan’ın görüştüğü üst düzey emniyet yetkilileri asıl gerekçeyi açıklamak yerine susmayı tercih etti. Sonuçta katılımcılar kendi imkânlarıyla Hendek’e ulaştı” diyen Şardan, yaptığı araştırmada işin aslının başka çıktığını söyledi.

Şardan, şu ifadeleri kullandı:

“Biraz araştırma yaptığımda, işin altından başka bir iş çıktı.

Zira; TEMÜDDER, geçen yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun emekli emniyet mensupları ve sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirdiği buluşmaya davet edilmiş ve toplantıya genel başkan düzeyinde katılım sağlamıştı.

Şimdi, Emniyet yönetimi için hesap zamanıydı. Muhalefetin düzenlediği toplantıya katılan sivil toplum örgütünün talebinin yerine getirilmemesi için ortaya çıkan fırsatın değerlendirilmesi lazımdı.

Ve böylece ‘küçük hesap’ görülmüştü!”

VALİ ‘HİZBULLAH’ DİYEMEDİ!

Tolga Şardan yazısında Gaffar Okkan anmasına ilişkin dikkat çeken başka bir ayrıntıyı da paylaştı.

“Anma konuşmaları esnasında Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Okkan’ın öldürülmesiyle ilgili tuhaf bir değerlendirme yaptı” ifadesini kullanan Şardan, “Kaldırım, konuşmasında Okkan’ın PKK tarafından öldürüldüğünü söyledi!” dedi.

Yazısının devamında, “Kaldırım’ın söylediğinin aksine Okkan, radikal dinci Hizbullah tarafından şehit edildi. Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu’nun Beykoz’daki villada yakalanmasını sağlayan bilgileri ortaya çıkardığı için kurulan pusuya düşürüldü” diyen Şardan, şöyle devam etti:

“Şimdi Vali Bey’in suikastın failini Hizbullah yerine PKK olarak açıklamasını nasıl değerlendirmek gerekir, bilmiyorum. Yaklaşan seçim öncesinde Hizbullah’ın siyasi kanadı olarak tanımlanan HÜDA PAR’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’na davet etmesinin bir ilgisi olabilir mi?”