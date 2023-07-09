'Emniyette tanıdıklarım var' diyerek 19 yaşındaki kadını taciz eden patronun araç bağışladığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 11:29

Güncelleme: 09.07.2023 - 12:25

Konya’nın Seydişehir ilçesinde eski patronu İbrahim Gökay Ganioğlu tarafından sistematik taciz ve fiziksel şiddete uğrayan E.G.T. şikâyetçi olmaktan son anda vazgeçip intihar girişiminde bulundu. Kendisini beşinci kattan atarak hayatına son vermeye kalkışan E.G.T., yoğun bakımda ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Alınan darp raporunda E.G.T’nin başında ve vücudunda yaralanmalar ortaya çıktı.

Ailenin şikayette bulunması üzerine İbrahim Gökay Ganioğlu gözaltına alındı ve ifadesinin ardından 4 Temmuz Salı günü tutuklandı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ARAÇ BAĞIŞLAMIŞ!

Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı olayda, patron Ganioğlu’nun E.G.T.’yi “Emniyette tanıdıklarım var bana bir şey olmaz” diyerek tehdit ettiği öne sürülmüştü. Ganioğlu’nun beş ay önce bir grup iş adamı ile birlikte Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne sıfır araç bağışladığı ortaya çıktı.

"HAYIRSEVER İŞ ADAMI"

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı ve Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin’den plaket alırken fotoğrafları olan Ganioğlu’nun araç bağışını Seydişehir Kaymakamlığı resmi Facebook hesabından şu ifadelerle duyurdu:

“Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yeni araçları teslim edildi. Kaymakam Deniz Pişkin konuşmasında; ‘Bağışçılarımızın yardımlarıyla Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğümüz bünyesine 4 adet yeni hizmet aracı kattık. Araçların ilçemize ve kamunun hizmetine kazandırılmasında emeği geçen ve katkıda bulunan hayırsever iş insanlarımız ile esnaflarımıza çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun’”